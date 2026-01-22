快訊

「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

普亭將會美特使 討論俄烏和平與凍結資產運用

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天表示，明天將與美國特使魏科夫和川普女婿庫許納會面，討論俄國遭凍結資產的運用問題。魏科夫與庫許納的任務是為持續近4年的俄烏戰爭尋找解決方案。

路透社報導，俄羅斯媒體引述普亭（VladimirPutin）在俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）的談話說，他將與他們兩人討論將遭凍結的俄羅斯資產用於受戰爭影響地區重建工作的可能性。

報導引述普亭說，俄羅斯正在和美國政府代表討論這種可能性。

此外，普亭也計劃在明天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會談時，商議這些資產的使用問題。

普亭還說，俄羅斯外交部已接獲指示，研究美國總統川普邀請俄國加入「和平理事會」（Board ofPeace）一事，並將在適當時機予以回應。

他認為，這項提議主要是針對中東和平解決方案努力的一環。

普亭表示，莫斯科在還未決定是否加入和平理事會前，就準備從這些遭凍結的資產中撥出10億美元（約新台幣319億元）。美方已向許多全球領袖發出邀請，並要求出資10億美元以取得和平理事會的永久席位。

美國財經媒體CNBC報導，魏科夫（Steve Witkoff）說，與普亭討論的議題將包括烏克蘭的「土地交易」。

魏科夫表示：「過去6到8週已取得長足進展。」他說，他與庫許納（Jared Kushner）今晚先與烏克蘭官員會面，接著再與俄羅斯高層官員會談。

魏科夫說，美國主導的「20點和平計畫」已有進展，「我們正讓各方更接近共識…希望很快就能宣布好消息」。

當被問及是否相信普亭願意達成結束俄烏戰爭的協議時，魏科夫說：「我相信。我想大家都希望和平，現在也是時候了。」

魏科夫指出，和平協議面臨的主要障礙包括俄方要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯，以及烏方要求西方夥伴提供安全保障，以防俄羅斯未來再次入侵烏克蘭。

