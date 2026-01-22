聯合國：全球水資源破產 供水系統崩潰中

水資源破產世代來了！聯合國最新報告指出，全球已進入「水資源破產」時代，這意味著許多供水系統的消耗與污染已超越其再生極限。專家呼籲，各國必須正視水資源系統的崩潰現況，並停止短視近利的應急措施，透過重整管理體制來維持社會穩定與和平。

全球水資源破產

《衛報》報導，根據聯合國水資源報告，全球水資源破產的時代已經來臨，這場災難正在傷害數十億人。報告強調，氣候變遷加劇了乾旱與洪水的極端循環，並導致地層下陷、湖泊乾涸及跨國水源衝突頻傳。

事實上，人類消耗淡水的速度遠快於自然補充的速度，再加上過度開發與環境污染，許多關鍵水系已面臨無法逆轉的系統性崩潰。對此，水資源的過度使用與污染必須緊急解決，因為沒有人知道整個系統何時會崩潰，這將會影響世界和平與社會凝聚力。

「許多關鍵水系統已經破產。」報告負責人馬達尼教授表示，雖然並非每個流域和國家都面臨水資源危機，但75%的人口生活在水資源不安全的國家，而20億人則居住在因地下水層崩塌的土地上。

自然資源管理失敗

《聯合國》指出，人類抽取與污染水資源的速度遠超過大自然的再生能力，自1990年代初以來，全球超過一半的大型湖泊已減少，而自1970年以來，約有35%的自然濕地已流失。

如今，各國必須正視自然資源的管理失敗，治理方針也要從應急救災轉向結構性的預防管理，並以透明誠實的態度重組水資源債務和保護剩餘的水資產。

