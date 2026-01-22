聯合國：全球水資源破產 供水系統崩潰中

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

水資源破產世代來了！聯合國最新報告指出，全球已進入「水資源破產」時代，這意味著許多供水系統的消耗與污染已超越其再生極限。專家呼籲，各國必須正視水資源系統的崩潰現況，並停止短視近利的應急措施，透過重整管理體制來維持社會穩定與和平。

全球水資源破產

衛報》報導，根據聯合國水資源報告，全球水資源破產的時代已經來臨，這場災難正在傷害數十億人。報告強調，氣候變遷加劇了乾旱與洪水的極端循環，並導致地層下陷、湖泊乾涸及跨國水源衝突頻傳。

事實上，人類消耗淡水的速度遠快於自然補充的速度，再加上過度開發與環境污染，許多關鍵水系已面臨無法逆轉的系統性崩潰。對此，水資源的過度使用與污染必須緊急解決，因為沒有人知道整個系統何時會崩潰，這將會影響世界和平與社會凝聚力。

「許多關鍵水系統已經破產。」報告負責人馬達尼教授表示，雖然並非每個流域和國家都面臨水資源危機，但75%的人口生活在水資源不安全的國家，而20億人則居住在因地下水層崩塌的土地上。

自然資源管理失敗

聯合國》指出，人類抽取與污染水資源的速度遠超過大自然的再生能力，自1990年代初以來，全球超過一半的大型湖泊已減少，而自1970年以來，約有35%的自然濕地已流失。

如今，各國必須正視自然資源的管理失敗，治理方針也要從應急救災轉向結構性的預防管理，並以透明誠實的態度重組水資源債務和保護剩餘的水資產。

【更多精采內容,詳見

水資源 破產 聯合國

相關新聞

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

美國總統川普今天指出，俄羅斯與烏克蘭若不達成和平協議將是「愚蠢的」，表示明天將在達沃斯（Davos）與烏克蘭總統澤倫斯基...

美大法官跟著金流走？研究指最高法院判決日益偏袒富人

一項研究指出，美國最高法院近幾十年的判決明顯偏袒富人，且黨派分化嚴重，共和黨任命的大法官有7成判決讓資源流向富人，民主黨人選僅約3成5，只要看「錢往哪裡流」，往往就能預測判決結果。 美國大法官宣誓就職時要說出兩段誓言。第一段和所有聯邦官員相同，就是承諾遵守憲法。第二段內容是更具體的司法宣誓，要求法官們「平等對待窮人和富人」。 然而，耶魯大學和哥倫比亞大學經濟學家日前發布的新研究指出，最高法院近幾十年來未能履行第二段誓言。這份標題為「判決偏袒富人」的研究，結論是富人在法庭占盡優勢，若想預測判決結果，觀察金錢流向是個好方法。

川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

美國總統川普周三在瑞士達沃斯世界經濟論壇會場外，接受了 CNBC 訪問，以下是川普受訪內容的五大重點：

