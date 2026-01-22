川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普出席於瑞士達沃斯舉行的第 56 屆世界經濟論壇（WEF）年會，並參加與企業領袖的招待會。路透
美國總統川普周三在瑞士達沃斯世界經濟論壇會場外，接受了CNBC訪問，以下是川普受訪內容的五大重點：

1.格陵蘭協議將「永遠」生效

川普告訴 CNBC，周三和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面後，他已就格陵蘭問題達成「協議雛形」。

川普在社群平台 Truth Social 上宣布架構已定，並表示他上周宣布對反對美國接管格陵蘭的歐洲國家加徵的關稅不會生效。

川普談到協議時說：「我認為這對美國和他們來說都會是一份非常好的協議。我們將針對整個北極地區以及格陵蘭展開合作，這涉及安全……以及其他方面。」

「他們將參與『金穹』（Golden Dome）計畫和礦產權開發，我們也是。」川普，格陵蘭的這套架構將會「永遠」持續下去。

2.聯準會下屆主席人選大致定案

川普表示，他大致已經選定下屆聯準會（Fed）主席的人選，但不願透露是誰。

川普說：「我說過減為三位，如每桶減到兩位。」「我大概可以告訴各位，在我心裡，已經縮減到只剩一位了。」

熱門人選包括聯準會前理事華許、現任理事沃勒、國家經濟委員會主席哈塞特，以及貝萊德（BlackRock）固定收益主管李德（Rick Rieder）。

北卡羅萊納州共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）揚言阻撓任何Fed主席的提名，直到針對鮑爾的調查結束為止。

川普對此回應道：「我對提利斯不予置評，但你知道的，他也當不了太久的參議員了。隨便啦，我是說，人生，隨便吧。」

3.川普力推信用卡利率嚴格上限

川普再次鼓吹將信用卡利率上限設為 10%，為期一年。他坦言，這個構想「聽起來很像」自命為民主社會主義者的紐約市長曼達尼會提出的主張。

對於這計畫，川普說：「我非常喜歡。」

他提到，最近曾和一向對他批評不遺餘力的民主黨籍麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）通電話，而對方對這項提案「感到非常高興」。

川普指出，數百萬美國人在無法或未能結清每月信用卡帳單時，所面臨的利率實在太高了。

「你們知道高利貸後來怎麼了嗎？人們根本付不起 28% 的利率。」「我接過信用卡公司的電話，其實有些人是我的朋友，我對他們很好，也非常尊重他們，但他們真的賺太多錢了。」

「民眾出門買東西，只要稍微遲交一點，就得付 28% 的利息，最後落得申請破產的下場。」

4.對伊朗局勢「抱持希望」

川普表示，隨著伊朗政府處理國內抗爭的狀況，他希望美國沒有必要對伊朗採取進一步的軍事行動。

「我們希望不會有進一步行動，」但他不願排除動武的可能性。

川普也說：「他們必須停止研發核武。」

5.「我們希望民眾能買得起房」

川普闡述他禁止法人購買單一家庭住宅的計畫；就在前一天，他簽署了一項行政命令，旨在阻止華爾街和購屋民眾競爭。

川普表示：「這些大公司、大集團大舉收購數以千計的房屋，然後拿來出租或隨便他們處置。」

「情況已經失控了……我們希望民眾能買得起房子。」

川普談到他提高生活負擔能力的提案時說：「有人問我是否為保守派，沒錯，但我更是個講常理的人（common-sense person）。」

川普 美國 格陵蘭 世界經濟論壇

