川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

中央社／ 瑞士達沃斯21日綜合外電報導
美國總統川普任。路透

美國總統川普今天指出，俄羅斯與烏克蘭若不達成和平協議將是「愚蠢的」，表示明天將在達沃斯（Davos）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

法新社報導，川普稍早表示，今天會在世界經濟論壇（WEF）與澤倫斯基會面，但基輔否認，稱抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭總統並不在當地。

川普在論壇上向各國領袖發表談話時曾指出，他今天會與澤倫斯基會面，甚至暗示澤倫斯基「可能就在聽眾席中」。然而，這位烏克蘭領導人的幕僚否認這項說法。

澤倫斯基的幕僚利特溫（Dmytro Lytvyn）告訴記者：「總統人在基輔。」他說，在俄軍本週稍早發動攻擊後，基輔多數地區仍然停電，在零度以下氣溫中約有4000棟建築沒有暖氣。

隨後有記者詢問川普，與澤倫斯基會面是在今天還是明天，川普回答：「我認為是明天。」

川普重申他一貫的看法，認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基已接近達成協議，並表示這場戰爭「死了太多人」。

川普在演說後與會議主席簡短對談時說：「我相信他們現在已經到了一個可以坐下來談、把協議敲定的地步。如果他們不這麼做，那他們就是愚蠢的，雙方都一樣。」

川普稍早再度抨擊北大西洋公約組織（NATO），稱美國未從這個跨大西洋軍事聯盟中獲得太多好處。北約在二戰後確立了美國在歐洲事務中的主導地位。

他說：「美國從這些努力、這些金錢中到底得到了什麼？除了死亡、破壞，以及大把現金流向那些不感謝我們的人之外，還有什麼？」

「他們不感謝我們。我指的是北約，我指的是歐洲。」

川普還說，美國距離烏克蘭「非常遙遠」，沒有必要為結束這場衝突付出太多努力，「我們中間隔著一片又大又美的海洋，這件事與我們無關」。

澤倫斯基則表達擔憂，認為川普推動從北約盟友丹麥手中奪取格陵蘭的主張，可能會分散國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的注意力。

