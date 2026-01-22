日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會22日上午重啟現場調查，並指出此案可能為日本國內首起發生於火山口內的航空事故；調查將聚焦事故當時的天氣狀況、涉市觀光直升機公司的飛航管理，以及機長身體狀況。

這起事故發生於20日上午10時52分，由岡山市「匠航空」營運的觀光直升機，從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原定飛越米塚、草千里及阿蘇火山口上空，並於上午11時2分返回。機上載有2名台灣籍遊客及1名日本籍駕駛員共3人。

主管調查官田上啓介22日受訪表示：「據我所知，火山口內發生航空事故，應屬日本國內首例。首先會調查事故當時的天氣狀況、觀光直升機公司的運航管理體制，以及機長的健康管理等。」