快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

聽新聞
0:00 / 0:00

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。美聯社
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。美聯社

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會22日上午重啟現場調查，並指出此案可能為日本國內首起發生於火山口內的航空事故；調查將聚焦事故當時的天氣狀況、涉市觀光直升機公司的飛航管理，以及機長身體狀況。

這起事故發生於20日上午10時52分，由岡山市「匠航空」營運的觀光直升機，從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原定飛越米塚、草千里及阿蘇火山口上空，並於上午11時2分返回。機上載有2名台灣籍遊客及1名日本籍駕駛員共3人。

主管調查官田上啓介22日受訪表示：「據我所知，火山口內發生航空事故，應屬日本國內首例。首先會調查事故當時的天氣狀況、觀光直升機公司的運航管理體制，以及機長的健康管理等。」

日本 阿蘇火山

延伸閱讀

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救

相關新聞

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

英國上議院投票過關 禁16歲以下使用社群媒體

英國上議院今天投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透...

46歲財富自由的他揭「死前財產歸零」最困難不是花錢

在活著的時候把賺來的錢全部花完，不留下任何財產，「死前把財產歸零」的理念，近年在日本與美國都受到關注。46歲就達到財富自由的日本作家寺澤伸洋坦言，對長期習慣積蓄的人而言，轉向積極花錢的生活方式並不容易。這與日本人根深蒂固的「錢該一點一滴存下來」的價值觀衝突，這種心理障礙，是他實踐「死前財產歸零」生活方式的最大挑戰之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。