聽新聞
0:00 / 0:00
日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光
熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會22日上午重啟現場調查，並指出此案可能為日本國內首起發生於火山口內的航空事故；調查將聚焦事故當時的天氣狀況、涉市觀光直升機公司的飛航管理，以及機長身體狀況。
這起事故發生於20日上午10時52分，由岡山市「匠航空」營運的觀光直升機，從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，原定飛越米塚、草千里及阿蘇火山口上空，並於上午11時2分返回。機上載有2名台灣籍遊客及1名日本籍駕駛員共3人。
主管調查官田上啓介22日受訪表示：「據我所知，火山口內發生航空事故，應屬日本國內首例。首先會調查事故當時的天氣狀況、觀光直升機公司的運航管理體制，以及機長的健康管理等。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言