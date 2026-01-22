英國上議院投票過關 禁16歲以下使用社群媒體

快訊

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
社群軟體示意圖。路透
英國上議院今天投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力。

施凱爾（Keir Starmer）表示，政府並未排除任何選項，他承諾將採取措施保護兒童，但他的政府希望等待今年夏天公眾諮詢有結果之後再行立法。

法新社報導，英國的反對黨與執政的工黨內部，都有人呼籲應效法澳洲作法；澳洲自去年12月10日起已禁止16歲以下青少年使用社群媒體應用程式。

今天在英國上議院，這項由在野保守黨議員奈許（John Nash）所提修正案，以261票贊成、150票反對獲得通過。共同提案人包括一名工黨（Labour Party）議員與一名自由民主黨（Liberal Democrat）議員。

奈許表示：「今晚，議員們已將我們孩子的未來擺在首位。這次投票也開展了第一步，將阻止社群媒體對新生代造成災難性傷害。」

在上議院投票前，唐寧街首相府表示，政府不會接受這項議案。

這項法案也將提送下議院（House of Commons）審議。下議院由工黨掌控多數席次，目前有超過60名工黨議員呼籲施凱爾應支持禁令。

包括演員休葛蘭（Hugh Grant）等知名人士也呼籲政府支持這項提案，他們認為光靠家長是無法完全消弭社群媒體對孩童帶來的危害。

但部分兒童保護團體也警告，此類禁令可能會讓社會產生一種虛假的安全感。

民調機構YouGov去年12月進行的調查顯示，74%的英國民眾支持實施禁令。英國「線上安全法」（Online Safety Act）已要求對有害內容進行嚴格的年齡驗證。

