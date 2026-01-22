東南亞首國加入川普和平理事會 越南：加強與美合作

快訊

中央社／ 河內21日專電

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，設立用於加薩戰後治理與重建「和平理事會」。越南共產黨總書記蘇林在接到邀請後幾乎旋即答應，將成為創始會員，也是首個東南亞參與的國家。蘇林同時表示，盼加強與美國合作。

外媒報導，和平理事會（Board of Peace）最初宗旨是加薩停火後，協助監督重建與治理的新國際過渡機構，促進全球穩定。隨後聯合國安理會去年11月正式通過美國起草的支持和平理事會決議，賦予理事會國際合法性。

但外界檢視組織章程後發現，川普可能想透過這個理事會介入加薩以外衝突，甚至另立門戶，與向來被他視為效率低下的聯合國分庭抗禮。

除美國西方傳統盟友外，俄國、白俄、中國等傳統上不是西方盟邦的國家也都收到邀請。東南亞國家中，新加坡、泰國、印尼和越南等國家已獲邀請。

在新加坡、泰國謹慎評估的同時，越南共產黨總書記蘇林（Tô Lâm）在收到邀請2天後旋即宣布，將加入理事會成為創始成員國，也是東南亞國協第一個向川普說「我願意」的國家。

越南政府發布新聞稿指出，本週正忙碌領導越南共產黨第14屆全國代表大會的蘇林，以信件回覆川普邀約，內容為越南向來支持國際社會攜手用和平方式解決衝突與爭端。

越方強調，成立和平理事會是聯合國安理會決議所採納的加薩和平計畫中的必要步驟。該決議歡迎聯合國會員國參與和平理事會，以推動和平建設、人道援助和加薩走廊重建。

「越南願作為和平理事會創始成員國，與美國和國際社會一起，為中東和平進程的長期、全面解決方案作出貢獻，包括建立一個與以色列和平共處的巴勒斯坦國」。

蘇林也藉機向美國提議繼續加強合作，「以實質有效的方式進一步發展兩國全面戰略夥伴關係…積極貢獻地區和世界的和平、合作與發展」。

部分東南亞學者對川普意圖持懷疑態度。新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School ofInternational Studies）研究員陳凱文（Kevin Chen）在21日刊登的南華早報中指出，這是「更具排他性」版本的聯合國安理會，作為主席，川普將擁有幾乎不受挑戰的否決權。

在加薩衝突中，越南立場支持巴勒斯坦建國，但同時也與以色列保持緊密友好關係，越以兩國的自由貿易協定才在6日正式獲得越南國會批准。越南是少數與兩邊皆交好的國家，這符合國家不選邊的外交方針。

澳州新南威爾斯大學政治榮譽教授塞爾（CarlyleThayer）則告訴南華早報，給越南的邀請很可能源於川普集團去年5月啟動、於越南興安省投資15億美元興建豪華高爾夫度假村的計畫。

塞爾說：「我推測，川普政府希望藉此機會拉攏越南提供某些貢獻，無論是資金、物資還是勞力。」

由於理事會細節尚不明朗，成員能獲得的立即利益似乎有限。新加坡管理大學歷史系副教授吳文清認為，接受邀請的國家可能預期會獲得互惠利益，「這些利益具體是什麼還有待觀察。越南或許希望從中獲得一些好處，也許是為了保護自己，避免受該地區的其他衝擊」。

越南 川普 加薩走廊

