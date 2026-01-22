又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透露，美國國務卿試圖淡化外界對和平理事會取代聯合國的疑慮，指示各地使領館官員澄清，理事會意在補強聯合國的功能。

路透報導，川普在達沃斯結束會晤北約秘書長呂特後表示，「普亭受邀且已經接受。」消息一出不久後，普亭在俄羅斯安全理事會會議上表示，俄國外交部仍在研究這項提案，將在適當時候回應，並且他認為這個委員會主要與中東事務相關。

普亭並表示，準備在達成俄烏和平協議後，從遭凍結的俄羅斯資產提供10億美元，用於和平理事會與烏克蘭重建。他預期22日與川普特使威科夫及川普女婿庫許納會面時，進一步磋商此事。

彭博資訊指，俄國此舉是用克里姆林宮目前無法動用的資金，迎合川普，避免遭到進一步經濟懲罰。

與此同時，BBC報導，又有7國跟進加入和平理事會，包括沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印度、巴基斯坦與卡達。這些國家聯合聲明，支持確立加薩永久停火與重建，推動公正且持久的和平。

目前尚不清楚有多少國家受邀，加拿大與英國受邀但尚未公開回應。阿拉伯聯合大公國、巴林、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克、摩洛哥與越南則已經同意加入。教廷21日證實，教宗良十四世也受邀並在考慮中。

川普設立、用於加薩戰後治理與重建的和平理事會成員與章程陸續出爐，邀請名單也不斷擴大，引發外界質疑美國想另立門戶與聯合國分庭抗禮。

對此，彭博引述知情人士透露，美國國務院已指示各地使領館外交官澄清，和平理事會無意取代聯合國，而是用於補強聯合國的功能。

知情人士說，國務院在給外交官的談話要點指出，由於這是一項由美國主導的倡議，由美國總統拍板誰能加入屬於合理安排；屆時理事會將設立於美國，但頻繁透過Zoom視訊會議開會。