快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

聽新聞
0:00 / 0:00

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說。美聯社
美國總統川普21日在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說。美聯社

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透露，美國國務卿試圖淡化外界對和平理事會取代聯合國的疑慮，指示各地使領館官員澄清，理事會意在補強聯合國的功能。

路透報導，川普在達沃斯結束會晤北約秘書長呂特後表示，「普亭受邀且已經接受。」消息一出不久後，普亭在俄羅斯安全理事會會議上表示，俄國外交部仍在研究這項提案，將在適當時候回應，並且他認為這個委員會主要與中東事務相關。

普亭並表示，準備在達成俄烏和平協議後，從遭凍結的俄羅斯資產提供10億美元，用於和平理事會與烏克蘭重建。他預期22日與川普特使威科夫及川普女婿庫許納會面時，進一步磋商此事。

彭博資訊指，俄國此舉是用克里姆林宮目前無法動用的資金，迎合川普，避免遭到進一步經濟懲罰。

與此同時，BBC報導，又有7國跟進加入和平理事會，包括沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印度、巴基斯坦與卡達。這些國家聯合聲明，支持確立加薩永久停火與重建，推動公正且持久的和平。

目前尚不清楚有多少國家受邀，加拿大與英國受邀但尚未公開回應。阿拉伯聯合大公國、巴林、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克、摩洛哥與越南則已經同意加入。教廷21日證實，教宗良十四世也受邀並在考慮中。

川普設立、用於加薩戰後治理與重建的和平理事會成員與章程陸續出爐，邀請名單也不斷擴大，引發外界質疑美國想另立門戶與聯合國分庭抗禮。

對此，彭博引述知情人士透露，美國國務院已指示各地使領館外交官澄清，和平理事會無意取代聯合國，而是用於補強聯合國的功能。

知情人士說，國務院在給外交官的談話要點指出，由於這是一項由美國主導的倡議，由美國總統拍板誰能加入屬於合理安排；屆時理事會將設立於美國，但頻繁透過Zoom視訊會議開會。

美國 川普 白俄羅斯 普亭

延伸閱讀

Fed主席遴選近尾聲 貝萊德集團高層主管里德受矚目

金價自高檔回落、白銀也跌逾2% 川普撤關稅威脅使避險買盤消退

川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

又退縮？ 川普達成格陵蘭框架協議 撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

相關新聞

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

英國上議院投票過關 禁16歲以下使用社群媒體

英國上議院今天投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透...

46歲財富自由的他揭「死前財產歸零」最困難不是花錢

在活著的時候把賺來的錢全部花完，不留下任何財產，「死前把財產歸零」的理念，近年在日本與美國都受到關注。46歲就達到財富自由的日本作家寺澤伸洋坦言，對長期習慣積蓄的人而言，轉向積極花錢的生活方式並不容易。這與日本人根深蒂固的「錢該一點一滴存下來」的價值觀衝突，這種心理障礙，是他實踐「死前財產歸零」生活方式的最大挑戰之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。