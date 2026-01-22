駐澳代表徐佑典投書 強調台、澳同屬海洋貿易國家

「澳洲人報」（The Australian）21日刊登駐澳大利亞代表處處長徐佑典投書。徐佑典駁斥中國駐澳大使肖千誤將台、中關係比擬為塔斯馬尼亞與澳洲的說法；強調台灣是如同澳洲一般的海洋貿易國家。

「澳洲人報」於19日刊登肖千撰文，宣稱台灣對於中國來說，是如同塔斯馬尼亞州（Tasmania）對於澳洲一般，這是一中政策的「正確理解」。

針對肖千的說法，徐佑典投書「澳洲人報」，標題為「有別於中國，台灣提供不帶任何條件的夥伴關係」（Unlike China, Taiwan offers a partnership withoutconditions）。文中指出，台灣是擁有2300萬人口的民主社會、定期舉行自由選舉、司法體系獨立運作，並且有著自主的外交政策。

徐佑典提醒，台灣是澳洲的十大貿易夥伴之一；台灣的半導體晶圓廠生產全球9成先進晶片，製造晶片所需的能源，大多來自澳洲的液化天然氣（LNG），反映台、澳間重要的能源夥伴關係。

中國去年12月底發動環台軍演，澳洲外交部當時發表聲明，指中國的舉動妨礙穩定和加劇區域緊張局勢風險；澳洲對此表示深切關注。肖千當時回應稱，澳洲的做法不明智且不可接受。

徐佑典駁斥肖千的說法，提醒該次軍演為2022年以來規模最大，並模擬對台灣主要港口進行封鎖。澳洲針對區域國際局勢表示關切，是合理的舉動。

徐佑典指出，台灣在總統賴清德領導下，致力維持台海和平及穩定；台灣持續尋求與北京對話，雖屢遭拒絕，台灣大門始終敞開。

徐佑典提醒，台灣並未進行大規模軍演，也未模擬封鎖他國港口；台灣不在爭議水域衝撞船隻，沒有切斷海底電纜，更沒有發布侵占他國的兵推劇本。

徐佑典對照中、台與澳洲交往方式的差異，指當北京試圖進行滲透與影響卻未奏效時，便會轉為公開威脅。例如肖千警告絕不原諒任何勢力「阻撓統一」，傳達「順從中國才可相安無事」的訊息。

徐佑典指台灣的做法與中國截然不同；台灣尊重澳洲，不說教也不以威脅相向。

徐佑典表示，「我們正視自身防衛，台灣規劃於2030年前將國防預算提升至GDP5%，此為我國現代史上規模最大的長期軍事投資，我國發展自製機艦及本土無人機供應鏈，並將全民防衛演練納入年度演習，同時公布國家級緊急應變指引」。

徐佑典解釋，台灣政府不尋求對抗，台灣社會決心守護自身生活方式，遏阻他人對台動武。「以實力謀和平」並非口號，而是政策，台灣也持續深化與理念相近國家之夥伴關係，而台、澳關係尤具潛力。