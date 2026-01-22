美國暫停移民簽證 巴西陷孤立憂衝擊經濟外交

美國政府自今天起暫停對包括巴西在內的75國移民簽證，引發巴西社會與外交界高度關注。專家指出，這項政策與美國在拉丁美洲的新戰略相互呼應，巴西正面臨冷戰以來最嚴峻的地緣政治挑戰。

美國國務院宣布，巴西與其他74國的移民簽證申請將暫停受理，理由是申請人可能依賴公共福利，增加美國財政負擔。巴西外交部已表達關切，並尋求外交管道交涉，但美方強調「不會有例外」。

根據巴西新聞網站GZH報導，美國暫停移民簽證的政策雖然不影響旅遊與商務簽證，但對有意移民的巴西人而言十分衝擊，數十萬名正在申請或規劃移民的家庭面臨程序停滯。儘管短期旅行與商務活動仍正常進行，但整體氣氛已經讓民眾感受到政策急轉直下所帶來的不安。

巴西新聞網站UOL分析文章則指出，美國總統川普（Donald Trump）去年底提出新的西半球安全戰略，強調美國在拉美的主導地位，並保留軍事行動的可能。隨後美國便對委內瑞拉發動攻擊，顯示政策收緊並非僅限簽證領域。分析認為，巴西在國際舞台陷入孤立，既無法依靠聯合國，也難以仰賴金磚國家（BRICS）支援。

分析指出，拉美各國對美國行動反應分歧，右翼政府多表支持，左翼則強烈批評。中國在拉美的經濟利益也受打擊，尤其是能源供應。美國明確表示將限制中國在拉美的投資與影響力。

巴西目前採取謹慎策略，避免直接屈服於美國壓力，但也不急於對抗。巴西外交官赫庫裴洛（RubensRicúpero）警告，美國可能進一步祭出關稅或將巴西犯罪組織列為恐怖組織，對經濟與金融造成衝擊。巴西政府必須在維持與美國對話的同時，尋求多邊合作以減輕孤立風險。