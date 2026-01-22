快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

美國暫停移民簽證 巴西陷孤立憂衝擊經濟外交

中央社／ 聖保羅21日專電

美國政府自今天起暫停對包括巴西在內的75國移民簽證，引發巴西社會與外交界高度關注。專家指出，這項政策與美國在拉丁美洲的新戰略相互呼應，巴西正面臨冷戰以來最嚴峻的地緣政治挑戰。

美國國務院宣布，巴西與其他74國的移民簽證申請將暫停受理，理由是申請人可能依賴公共福利，增加美國財政負擔。巴西外交部已表達關切，並尋求外交管道交涉，但美方強調「不會有例外」。

根據巴西新聞網站GZH報導，美國暫停移民簽證的政策雖然不影響旅遊與商務簽證，但對有意移民的巴西人而言十分衝擊，數十萬名正在申請或規劃移民的家庭面臨程序停滯。儘管短期旅行與商務活動仍正常進行，但整體氣氛已經讓民眾感受到政策急轉直下所帶來的不安。

巴西新聞網站UOL分析文章則指出，美國總統川普（Donald Trump）去年底提出新的西半球安全戰略，強調美國在拉美的主導地位，並保留軍事行動的可能。隨後美國便對委內瑞拉發動攻擊，顯示政策收緊並非僅限簽證領域。分析認為，巴西在國際舞台陷入孤立，既無法依靠聯合國，也難以仰賴金磚國家（BRICS）支援。

分析指出，拉美各國對美國行動反應分歧，右翼政府多表支持，左翼則強烈批評。中國在拉美的經濟利益也受打擊，尤其是能源供應。美國明確表示將限制中國在拉美的投資與影響力。

巴西目前採取謹慎策略，避免直接屈服於美國壓力，但也不急於對抗。巴西外交官赫庫裴洛（RubensRicúpero）警告，美國可能進一步祭出關稅或將巴西犯罪組織列為恐怖組織，對經濟與金融造成衝擊。巴西政府必須在維持與美國對話的同時，尋求多邊合作以減輕孤立風險。

美國 巴西 移民

延伸閱讀

紐時：美軍委內瑞拉任務 川普授權中情局臥底

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

美國務卿揚言「西半球是我們的」 北京：與拉美國家共同反對強權政治

相關新聞

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

英國上議院投票過關 禁16歲以下使用社群媒體

英國上議院今天投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力

又7國加入和平理事會！川普稱俄同意加入、普亭打臉稱「仍在考慮」

美國總統川普21日稱俄羅斯總統普亭已同意加入「和平理事會」，俄羅斯安全理事會火速否認，稱「仍在考慮中」。同時，知情人士透...

46歲財富自由的他揭「死前財產歸零」最困難不是花錢

在活著的時候把賺來的錢全部花完，不留下任何財產，「死前把財產歸零」的理念，近年在日本與美國都受到關注。46歲就達到財富自由的日本作家寺澤伸洋坦言，對長期習慣積蓄的人而言，轉向積極花錢的生活方式並不容易。這與日本人根深蒂固的「錢該一點一滴存下來」的價值觀衝突，這種心理障礙，是他實踐「死前財產歸零」生活方式的最大挑戰之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。