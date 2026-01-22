快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

香港01／ 撰文：張涵語
聯合國發布一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。示意圖／ingimage
聯合國發布一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。示意圖／ingimage

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

聯合國表示，科學家、政策制定者、媒體幾十年來一直警告存在「全球水危機」，他們當時認為這只是暫時的衝擊，隨後會逐漸恢復。然而，如今在許多地區出現的卻是持續性缺水，供水系統已無法真正恢復至歷史水準。

領導撰寫這份報告的教授Kaveh Madani指出，雖然並非所有流域和國家都面臨水資源枯竭，但世界因貿易和人口流動而緊密相連，許多關鍵系統已經突破這一臨界點，從根本上改變了全球水資源風險。

目前，約22億人仍缺乏安全飲用水，35億人缺乏安全管理的衛生設施，近40億人每年至少一個月面臨嚴重缺水。此外，全球約有75%的人口生活在被列為水資源不安全或極度不安全的國家，20億人生活在因地下含水層崩塌而下沉的土地上。

Kaveh Madani稱：「這份報告揭露一個令人不安的事實，那就是許多關鍵的水系統已破產。情況極其緊急，因為沒有人確切知道整個系統何時會崩潰。」

延伸閱讀：

特朗普去信埃及總統　稱美國準備「重啟調解」尼羅河水資源問題

中德簽署大熊貓保護合作協議　慕尼黑將迎來兩隻大熊貓

文章授權轉載自《香港01》

聯合國 水資源

延伸閱讀

她洗澡忘關水龍頭害社區變「溜冰場」 全家動員剷冰撒鹽補救

黃金可以「生」出來 中國科學家首次發現奈米黃金形成過程

歐洲畫紅線！丹麥防美入侵 法籲格陵蘭軍演「我們準備好了」

法國乳業龍頭嬰兒奶粉疑含毒素 台灣列受影響國家之一

相關新聞

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

46歲財富自由的他揭「死前財產歸零」最困難不是花錢

在活著的時候把賺來的錢全部花完，不留下任何財產，「死前把財產歸零」的理念，近年在日本與美國都受到關注。46歲就達到財富自由的日本作家寺澤伸洋坦言，對長期習慣積蓄的人而言，轉向積極花錢的生活方式並不容易。這與日本人根深蒂固的「錢該一點一滴存下來」的價值觀衝突，這種心理障礙，是他實踐「死前財產歸零」生活方式的最大挑戰之一。

川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已接受邀請，同意加入他推動的加薩「和平理事會」（Bo...

協助內亂判23年 南韓前總理韓悳洙當庭被捕

韓聯社等外媒廿一日報導，南韓首爾中央地方法院宣判，前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴等罪行，處有期徒刑廿三年...

戰後首例過於惡劣...刺殺安倍凶手遭判無期徒刑

日本奈良地方法院廿一日宣判，已就殺害前首相安倍晉三認罪的凶嫌山上徹也，依檢方求刑判處無期徒刑。遺孀安倍昭惠聲明，自丈夫突...

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。營運該航...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。