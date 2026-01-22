聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

聯合國表示，科學家、政策制定者、媒體幾十年來一直警告存在「全球水危機」，他們當時認為這只是暫時的衝擊，隨後會逐漸恢復。然而，如今在許多地區出現的卻是持續性缺水，供水系統已無法真正恢復至歷史水準。

領導撰寫這份報告的教授Kaveh Madani指出，雖然並非所有流域和國家都面臨水資源枯竭，但世界因貿易和人口流動而緊密相連，許多關鍵系統已經突破這一臨界點，從根本上改變了全球水資源風險。

目前，約22億人仍缺乏安全飲用水，35億人缺乏安全管理的衛生設施，近40億人每年至少一個月面臨嚴重缺水。此外，全球約有75%的人口生活在被列為水資源不安全或極度不安全的國家，20億人生活在因地下含水層崩塌而下沉的土地上。

Kaveh Madani稱：「這份報告揭露一個令人不安的事實，那就是許多關鍵的水系統已破產。情況極其緊急，因為沒有人確切知道整個系統何時會崩潰。」

文章授權轉載自《香港01》