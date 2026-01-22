法新社：委內瑞拉臨時總統即將訪問美國

1名美國高階官員今天表示，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯很快將訪問美國。這進一步顯示，美國總統川普（DonaldTrump）願支持這個石油資源豐富的南美國家新領袖。

法新社報導，1名白宮高階官員表示，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）即將成行，但日期未定。委內瑞拉當局也尚未證實消息。若行程成真，將是1/4世紀多以來首位正式訪美的現任委國總統。

美國三角洲部隊（Delta Force）特工本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將他移送美國監獄以面對毒品走私起訴。而羅德里格斯原本是馬杜洛的副總統，也是委內瑞拉反美的威權政府長期核心成員。

在馬杜洛被捕後，羅德里格斯改變立場擔任臨時總統。儘管她目前仍受到美國制裁，包括資產被凍結；但她獲得訪美邀請，反映出華府與卡拉卡斯的關係急遽轉變。

在委內瑞拉外海仍有一支美國艦隊集結的情況下，羅德里格斯已允許美國斡旋委內瑞拉石油的銷售，並已簡化外國投資程序及釋放數十名政治犯。

不過，羅德里格斯若實現這趟美國行，可能為她在委內瑞拉現任政府內帶來麻煩，因為當中有些強硬派人士仍痛恨他們眼中華府的區域帝國主義。