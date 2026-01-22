川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已接受邀請，同意加入他推動的加薩「和平理事會」（Boardof Peace）。

法新社報導，川普在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）告訴記者：「他（普亭）受邀了，他已經同意。很多人都已接受。」

川普政府已聯繫全球多名政要，邀請他們加入所謂的「和平理事會」暨相關組織，負責戰後加薩治理與重建事務。

據報導，儘管川普稱普亭已同意加入「和平理事會」，但克里姆林宮迄今仍表示，俄方還在評估此事。