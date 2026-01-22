日本自民黨公布眾院大選公約 強調台海和平穩定重要性

日本自民黨21日正式公布眾議院大選選舉公約，內容涵蓋經濟、外交、安全保障、政治改革、憲法修正、外國人政策與教育等多個面向。其中，自民黨再次明確指出「台灣海峽的和平與穩定十分重要」，顯示日本政府在區域安全議題上的一貫立場。

根據自民黨官網公布的政院總選舉公約，在外交方面，自民黨強調將以日美同盟為基軸，強力推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，並策略性運用政府開發援助（ODA）與安全保障能力強化支援（OSA），加強與共享自由、民主、法治等基本價值的志同道合國家與地區，以及全球南方國家的合作關係。

公約也指出，將堅守以法治為基礎的國際秩序，「全面強化對於武力片面改變現狀，以及經濟威壓行為的因應能力。」

針對中國，自民黨表示將透過開放對話，致力於建立建設性且穩定的關係，但對於挑釁行為，將保持冷靜且堅定的應對態度，並再次強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

此外，對於北韓，自民黨重申將竭盡一切手段，實現讓所有「拉致被害者」（遭北韓綁架日本人）歸國。

在安全保障方面，公約指出，面對中國持續擴充軍備、北韓推進核武與飛彈開發，以及俄羅斯入侵烏克蘭等情勢，地緣政治緊張已成常態。日本將以毅然態度面對現實威脅，堅決守護國民生命與財產，以及領土、領海與領空安全。

公約表示，政府計劃於今年內修訂包括「國家安全保障戰略」在內的安全保障3文書，以因應新型態作戰需求、確保持續作戰能力，建構符合新時代的防衛體制。同時，將撤廢防衛裝備移轉政策中僅限5種類型的限制，在堅守和平國家理念的前提下，積極推動防衛裝備移轉。

經濟政策方面，自民黨主張在確保財政永續的同時，透過大膽投資帶動經濟成長，形成投資與成長的良性循環，並穩健降低政府債務占GDP比重，以維持市場信賴。公約提出，將針對人工智慧（AI）、半導體等17個戰略領域集中投資，確保稀土等重要礦物資源，並防範他國的經濟脅迫。

在民生議題上，自民黨提出消費稅減稅構想，研議在限定2年內將飲食類食品排除在消費稅課稅對象之外，並透過「國民會議」加速討論財源與實施時程。教育方面，則將以高中學費無償化為契機，透過新的財政支援，推動高中教育改革。

政治制度改革方面，自民黨主張檢討眾議院選舉制度，以削減一成為目標減少眾議院議員席次，同時在「與其禁止不如公開」的原則下，強化政治資金的透明性與公開性。憲法議題上，則表明將積極推動包括明記自衛隊在內的4項修憲內容，並加強對國民的說明。

此外，公約也納入皇位繼承與外國人政策等議題。

自民黨表示，為確保皇位繼承的穩定性，將以「允許目前皇族未被承認的收養制度，使屬於皇統的父系男性成為皇族」為優先方案，推動修訂「皇室典範」。這是隨著皇室成員老化、男系子嗣日益稀少，為確保皇位由男性繼承，討論讓舊宮家男性透過「養子制度」回復皇籍。

在外國人政策上，則將針對出入境與在留管理，以及稅制、社會保障制度等議題，正面回應國民的不安與不公平感，重新檢討外國人取得住宅與土地的相關規定，從安全保障等層面消除國民的疑慮，同時完善相關環境，使外國人能成為日本社會的一員，理解並遵守日本文化與規範。