梵蒂岡：教宗良十四世已獲邀加入川普和平理事會
教廷國務院長帕洛林今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已接獲邀請加入美國總統川普（Donald Trump）的「和平理事會」（Board of Peace）。證實了當地新聞媒體報導。
法新社報導，帕洛林（Pietro Parolin）在羅馬的1場活動上告訴媒體記者：「我們也收到了這項邀請，教宗收到了。我們正在研議如何因應，我們正在研究中。我認為這是需要花點時間考量的問題，才能給出回應。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言