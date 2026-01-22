梵蒂岡：教宗良十四世已獲邀加入川普和平理事會

中央社／ 羅馬21日綜合外電報導

教廷國務院長帕洛林今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已接獲邀請加入美國總統川普（Donald Trump）的「和平理事會」（Board of Peace）。證實了當地新聞媒體報導。

法新社報導，帕洛林（Pietro Parolin）在羅馬的1場活動上告訴媒體記者：「我們也收到了這項邀請，教宗收到了。我們正在研議如何因應，我們正在研究中。我認為這是需要花點時間考量的問題，才能給出回應。」

