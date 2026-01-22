聽新聞
協助內亂判23年 南韓前總理韓悳洙當庭被捕

聯合報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合報導

韓聯社等外媒廿一日報導，南韓首爾中央地方法院宣判，前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴等罪行，處有期徒刑廿三年，當庭被捕入獄。這是首項認定尹錫悅前年十二月宣布戒嚴構成內亂的判決。

內亂案特別檢察組去年十一月以協助內亂首謀、在內亂扮演關鍵角色及偽證等罪名，對韓悳洙求刑十五年，如今判刑多出八年。路透報導說，這在南韓法院程序是不尋常案例。法律專家說，該判決能成為其他審判的風向球。

上述法院認定，尹錫悅宣布戒嚴並發布緊急命令構成內亂，韓悳洙從中扮演要角，既未在尹錫悅宣布戒嚴前召開的國務會議表示反對，也未阻止該會議以正式形式舉行，「被告至少在形式上確保戒嚴流程合法性」；儘管韓悳洙曾向尹錫悅表達擔憂，仍未明確反對或敦促閣員加以勸阻。

該院法官李鎮觀在電視直播的宣判說，尹錫悅的戒嚴令旨在顛覆憲政秩序，韓悳洙始終未盡總理職責及責任，並稱他曾接受時任行政安全部長李祥敏提出、對媒體機構斷水斷電的提議。

該院認為，尹錫悅戒嚴是自上而下的內亂，可視為政變，「被告身為總理，有遵守憲法與法律、全力維護憲政的責任。然而他認為十二月三日的內亂可能成功，最終背棄職責與責任，選擇參與」。

韓悳洙是因戒嚴案受審的多位前官員之一，堅稱從未支持或協助戒嚴。韓悳洙被捕前，李鎮觀問他是否還有話要說。韓悳洙說，謙卑接受法院判決。韓悳洙及其律師可在一周內上訴。

這是繼尹錫悅十六日因妨害司法等相關罪名判刑五年，又一次重要裁決。尹錫悅身陷八起刑事訴訟，其中內亂首謀罪一審判決預料二月十九日由首爾中央地院宣判，檢方已求處死刑。

南韓戒嚴 尹錫悅 內亂 憲政秩序 刑事訴訟

