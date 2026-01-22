聽新聞
戰後首例過於惡劣...刺殺安倍凶手遭判無期徒刑

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
安倍晉三遺孀安倍昭惠表示，漫長日子終於告一段落。美聯社
安倍晉三遺孀安倍昭惠表示，漫長日子終於告一段落。美聯社

日本奈良地方法院廿一日宣判，已就殺害前首相安倍晉三認罪的凶嫌山上徹也，依檢方求刑判處無期徒刑。遺孀安倍昭惠聲明，自丈夫突然離世以來，度過相當漫長而艱難的時光，隨著這次判決出爐，「這段日子終於告一段落」。

共同社等外媒報導，安倍二○二二年七月在奈良市為參議院選舉助選時遭槍殺，享年六十七歲。四十五歲的山上被依五項罪名問罪，他已承認對安倍的殺人罪成立。檢方認為該案屬於戰後史無前例的犯罪，求處無期徒刑。辯方主張，被告為宗教相關虐待的受害者，即便判處最重刑度，也應以廿年為限。

辯方等人士透露，被告母親成為「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）的信徒後，長年沉迷宗教，陸續捐款總計超過一億日圓，最終導致破產，本案是宗教受害長期累積後引發的結果。

統一教在南韓創立，創辦人文鮮明挨批創立邪教，但其分支一直可找到具影響力的人士站台，安倍生前曾因在統一教附隨組織舉辦的場子演講而遭批評。

檢方則指出，被告在聚集大量民眾的現場使用自製槍枝開火，犯行極度危險、性質惡劣。此外，被告自事件發生約一年半前起，便以殺害為目的開始製造自製槍枝，反覆試作並提升性能，屬於經過周密準備、計畫性極高的犯罪；日本戰後首次有曾任首相者遭殺害，事件結果極為重大，反對大幅減輕刑罰。

安倍昭惠聲明，感謝檢警等相關單位匯集大量證據，也謝謝法院與警方嚴密警備讓審判順利進行，同時向承審法官與裁判員致謝，肯定其公平、公正的審判精神，希望被告能正視自身行為，並為奪走她無可取代的家人確實承擔責任。

本案於去年十月廿八日開庭，審理期間被告母親、妹妹及宗教社會學者等共十二人出庭作證，連同判決在內共開庭十六次。

