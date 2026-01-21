伊朗暴力鎮壓示威 流亡王后：堅信民眾終將贏得勝利

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

伊朗前國王巴勒維的遺孀，流亡王后法拉赫．巴勒維（Farah Pahlavi）表示，在伊朗爆發反政府抗議潮後，「沒有回頭路」，她堅信伊朗人民最終會贏得「勝利」。

法新社今天刊登出這位87歲的流亡王后法拉赫．巴勒維獨家專訪內容。她表示，她的「願望」和「目前的需求是回到伊朗」。

她說，47年來，她一直期盼著伊朗的自由。「伊朗人民深情地稱我為『伊朗之母』。在艱難時刻，每位母親和每個孩子都需要團聚。我目前的願望和需求就是回到伊朗，將這些傑出的孩子擁入懷中。」

法拉赫．巴勒維是在1979年1月發生伊斯蘭革命時，與丈夫─巴勒維國王（Mohammad Reza ShahPahlavi）被迫流亡海外。當年原本流亡的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）則回國掌握政權，成為伊朗最高宗教領袖。

對於伊朗爆發反政府示威，法新社記者詢問她是否希望外國軍事干預，特別是美國的協助。法拉赫．巴勒維並未正面回答，但呼籲全世界的良知與伊朗團結在一起，繼續支持伊朗人民。數以千計伊朗人不應在普遍漠視中喪生。

記者又問，如果伊朗宗教領袖垮台，您認為您的兒子─流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）將扮演什麼角色？法拉赫．巴勒維表示，她的兒子─芮沙．巴勒維的角色完全由伊朗人民決定。

「我的兒子，他的名字在每一次示威遊行中都會被高呼出來，他在公職生涯始終強調，伊朗的未來將由伊朗人民自由決定。他認為自己的角色只是伊朗青年世代的代言人，直到自由來臨的那一天。」

伊朗民眾因經濟困境引發的憤怒示威行動，去年12月28日演變為大規模反政府抗議，今年1月8日伊朗全國性的集會抗議潮席捲而來，伊朗政府以切斷通訊為掩護，暴力鎮壓示威活動，抗議行動隨後平息。人權組織聲稱，伊朗政府的暴力鎮壓已造成數千人死亡。

