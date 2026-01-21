快訊

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

聽新聞
0:00 / 0:00

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

中央社／ 東京21日專電
日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。 示意圖／美聯社資料照
日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。 示意圖／美聯社資料照

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。營運該航班的匠航空代表森岡匠今天晚間在阿蘇市召開記者會。

熊本新聞報導，森岡表示，目前飛行員與乘客的安危仍無法確認。他指出，由於事故地點位於火山口附近，救援行動高度困難，相關作業進展有限，至今尚未掌握生還情況。

針對當時操控直升機的男性飛行員，森岡強調，該名飛行員曾在美國與日本擔任飛行教官，具備豐富經驗，平時重視安全、性格穩健，並未有魯莽操作的情形；他定期接受的一年兩次航空身體檢查，也未發現任何問題。

有關觀光飛行路線，森岡說明，公司一向避免直升機飛越火山口正上方，因為一旦發生狀況將難以應對，且從正上方飛行也無法讓乘客清楚觀賞火山景觀。

他表示，為了安全與觀賞效果，「能看到像是火山的火山」，通常會沿著火山口邊緣外側飛行，而且因為高度不夠會看不清楚，因此高度會高於火山外緣。

此外，森岡指出，事故發生當時仍有其他直升機在空中飛行，並未接獲能見度不良或濃霧等通報，研判當時視野狀況尚可。

受到這次事故影響，匠航空已暫停包括總部所在地岡山在內的5處營運。

另一方面，日本國土交通省表示，該架觀光直升機在火山口內被發現，已被認定為航空事故。運輸安全委員會已派遣2名航空事故調查官前往當地，展開事故原因調查。

直升機 日本

延伸閱讀

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

阿蘇直升機事故…駐日處全力協調、家屬抵熊本 日方計劃出動無人機

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救

相關新聞

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日媒21日報導，由於當地火山氣體濃度...

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

根據南韓國會議員尹建永今天出版的回憶錄，北韓領導人金正恩曾計劃於2018年12月訪問首爾，但在官方宣布前一天臨時取消，原...

2台人仍失聯…阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。營運該航...

柏崎刈羽6號機組今啟動 福島核災後東電首次重啟核電廠

東京電力公司今天啟動位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組反應爐，為東電在2011年3月發生福島核災後首次重啟核電廠。東電尋...

日本「最大核電廠」福島核災後首度重啟 數十名長者冒嚴寒示威

日本東京電力公司今天表示，全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠6號機組將於今天晚間重啟，這是自2011年福島核災以來首次恢復運轉...

伊朗全國性示威暫平息 當局鎮壓逾3400死「登山家、小提琴家遭殺害」

伊朗因不滿經濟困境而爆發的反政府抗議活動暫時平息，從在父親懷中失血過多死亡的年輕女子，到試圖拯救朋友而葬送性命的男子等，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。