官員遭中國大陸威脅 菲律賓外交部與政黨聲援

中央社／ 馬尼拉21日專電

中國外交部日前警告菲律賓海岸防衛隊官員，若不停止散布「不實資訊」，將會「付出代價」。菲律賓外交部與多個政黨今天分別發表聲明，譴責中方的威脅言論。

中國駐菲律賓大使館19日在社群平台臉書發文，引述中國外交部發言人郭嘉昆，點名菲律賓海岸防衛隊一名「發言人」惡意散布不實訊息、抹黑中國形象，要求此人立即停止挑釁，否則將「付出代價」。

菲律賓外交部今天發表聲明回應郭嘉昆的說法，表示將全力支持政府機構與官員履行職務，捍衛菲律賓的主權、主權權利與管轄權。

聲明指出，國與國之間的分歧，宜透過外交管道解決，而非透過公開嗆聲。

菲律賓外交部強調，將在聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法，以及2016年南海仲裁案裁決結果的基礎上，繼續「堅定且一致地」闡述菲律賓的南海立場。

過去數週，隨著南海爭議升溫，中國大使館接連在臉書聲討菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）、參議員潘吉里納（Francis KikoPangilinan）、眾議員德利馬（Leila de Lima）與狄歐克諾（Chel Diokno），以及菲律賓國家海事委員會（NMC）。

對立態勢於1月16日升級，中國大使館指控塔瑞耶拉在一場演講中，使用帶有抹黑意味的國家主席習近平漫畫形象，並就此提出外交抗議。

除了菲律賓外交部之外，多個政黨今天也譴責中國政府公開威脅菲律賓官員。

自由黨（Liberal Party）、並肩黨（Akbayan）及「自由公民」（Mamamayang Liberal）在聯合聲明中形容，中國政府警告菲律賓官員「付出代價」是「魯莽的升級行為」，不僅威脅菲律賓官員，也威脅全體菲律賓人。

聲明說，對較小國家使用恫嚇性語言，將侵蝕用以維持區域穩定的基本規範，並凸顯出以施壓取代對話、以影響力取代法治的傾向。

去年7月，中國外交部曾因南海爭議，宣布制裁在涉中問題上「表現惡劣」的前菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino），禁止他入境中國內地及香港、澳門。

菲律賓 外交部 南海仲裁

