最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日媒21日報導，由於當地火山氣體濃度過高造成搜尋困難，當地警方和其他部門21日下午5時左右已暫停搜救，22日將繼續在現場檢查情況，同時展開搜尋。

該事故發生於20日上午，熊本縣警方20日下午已在火山口發現嚴重毀損的機體，經核對機身編號後，確認為失聯直升機，但因火山氣體影響，人員無法靠近。

