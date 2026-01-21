聽新聞
阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日媒21日報導，由於當地火山氣體濃度過高造成搜尋困難，當地警方和其他部門21日下午5時左右已暫停搜救，22日將繼續在現場檢查情況，同時展開搜尋。
該事故發生於20日上午，熊本縣警方20日下午已在火山口發現嚴重毀損的機體，經核對機身編號後，確認為失聯直升機，但因火山氣體影響，人員無法靠近。
