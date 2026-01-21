柏崎刈羽6號機組今啟動 福島核災後東電首次重啟核電廠

快訊

中央社／ 東京21日綜合外電報導
東京電力公司今天啟動位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組反應爐，為東電在2011年3月發生福島核災後首次重啟核電廠。美聯社
東京電力公司今天啟動位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組反應爐，為東電在2011年3月發生福島核災後首次重啟核電廠。美聯社

東京電力公司今天啟動位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組反應爐，為東電在2011年3月發生福島核災後首次重啟核電廠。東電尋求扭轉公司營運之際，外界將密切關注其安全措施。

共同社報導，這次重啟的是位在新潟縣、擁有7座機組的柏崎刈羽核能發電廠6號反應爐。位在東京西北方的這座核電廠，全面運轉時是全球發電量最大核電廠。原定昨天重啟的計畫因發生控制棒警報未能運作的故障而延後。

據東電指出，17日試驗時將1根控制棒拔出，在準備進一步再拔出其他控制棒時，發生本應鳴響的警報並未運作的故障，重啟日程因而推遲。

東電於今天清晨完成對控制棒的最終檢查，並向核能監管機構報告。

柏崎刈羽核電站採取多項措施，包括建設防波堤防備超過預料的海嘯、新設可在電源喪失時向反應爐注水的泵機。不過，因反恐設施尚未完工，6號機組在設置寬限期結束的2029年9月之後將暫時停運。

6號機組重啟也成為福島核災以來，日本33座核反應爐中第15座重新啟動的機組。

日本政府已調整能源政策，視核能為穩定且零碳排能源，將予以最大限度利用。

福島核災 機組 核電

