金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

根據南韓國會議員尹建永今天出版的回憶錄，北韓領導人金正恩曾計劃於2018年12月訪問首爾，但在官方宣布前一天臨時取消，原因是北韓執政黨最高決策機構基於安全考量反對。

日本共同社報導，尹建永（Youn Kun Young）曾任南韓前總統文在寅（Moon Jae In）的親信幕僚，他在新書「板門店計畫」（The Panmunjeom Project，暫譯）中寫道，南北韓當年曾閉門進行工作層級會談，討論金正恩（Kim Jong Un）回應文在寅訪問平壤而回訪首爾的事宜。

2018年9月平壤舉行兩韓高峰會後，雙方便著手安排金正恩訪問南韓的行程。當時金正恩承諾「近期」將訪問首爾，且可能會在年底前成行，讓他愈來愈有可能成為首位踏入首爾的北韓領導人。

尹建永在書中透露，出於安全考量，金正恩原訂下榻首爾南山山腳下某家飯店。

南韓方面原先規劃為期3天的行程，包括在巨蛋看表演，以及搭乘南韓高鐵KTX高速列車前往參觀三星電子（Samsung Electronics Co.）的工廠等，但應北韓要求，行程縮短為兩天。

訪問日期最終定於2018年12月13至14日，預定11月26日對外公布，不過北韓在宣布前一天臨時喊停。

根據書中描述，北韓勞動黨（Korean Workers'Party）中央委員會政治局委員強力反對此行，理由是擔心金正恩的人身安全，他們並提到2018年8月委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭無人機行刺未遂一事。

今年1月，馬杜洛夫婦在委內瑞拉首都卡拉卡斯被美國特種部隊逮捕，並送至紐約監禁。

根據共同社，雖然文在寅致函保證金正恩的人身安全，但最終這項回訪計畫未能成行。

現任南韓總統李在明（Lee Jae Myung）已表示，願意改善在前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）任內跌至谷底的兩韓關係。不同於文在寅政府，尹錫悅主張對北韓採取強硬立場，他因2024年12月宣布戒嚴，去年4月遭彈劾下台。