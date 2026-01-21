川普成立「加薩和平理事會」 以色列總理受邀同意參與

快訊

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡的辦公室今天表示，內唐亞胡接受美國總統川普的邀請，將加入旨在解決衝突的「和平理事會」（Board of Peace）。 路透
以色列總理內唐亞胡的辦公室今天表示，內唐亞胡接受美國總統川普的邀請，將加入旨在解決衝突的「和平理事會」（Board of Peace）。

法新社報導，總理辦公室發布聲明表示：「內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）總理宣布，他已接受美國總統川普（Donald Trump）的邀請，將加入成為和平理事會的一員。」

理事會最初的構想是用來監督加薩（Gaza）戰後重建，但從法新社看到的章程來看，其職責似不限於加薩，而成員若要獲得永久席位，須支付多達10億美元（約新台幣316億元）的費用。

根據發送給受邀國家的章程前言，理事會尋求「促進穩定、恢復可靠和合法治理，並在受衝突影響或威脅地區確保持久和平」。

川普本人將出任主席，同時也將擔任美國代表。

數十個國家和領袖表示已收到邀請，其中包括美國的緊密盟邦，但也有與美國對立的國家。不過，美國的長期盟友法國已表明不參加。

美國 總理 川普 內唐亞胡 加薩 以色列

