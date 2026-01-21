川普成立「加薩和平理事會」 以色列總理受邀同意參與
以色列總理內唐亞胡的辦公室今天表示，內唐亞胡接受美國總統川普的邀請，將加入旨在解決衝突的「和平理事會」（Board of Peace）。
法新社報導，總理辦公室發布聲明表示：「內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）總理宣布，他已接受美國總統川普（Donald Trump）的邀請，將加入成為和平理事會的一員。」
理事會最初的構想是用來監督加薩（Gaza）戰後重建，但從法新社看到的章程來看，其職責似不限於加薩，而成員若要獲得永久席位，須支付多達10億美元（約新台幣316億元）的費用。
根據發送給受邀國家的章程前言，理事會尋求「促進穩定、恢復可靠和合法治理，並在受衝突影響或威脅地區確保持久和平」。
川普本人將出任主席，同時也將擔任美國代表。
數十個國家和領袖表示已收到邀請，其中包括美國的緊密盟邦，但也有與美國對立的國家。不過，美國的長期盟友法國已表明不參加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言