阿蘇直升機事故…駐日處全力協調、家屬抵熊本 日方計劃出動無人機

日本熊本縣阿蘇市發生觀光直升機失聯事故，機上兩名台灣旅客安危備受關注。總統府與行政院對此高度重視，駐日代表處第一時間掌握訊息並啟動應變機制，積極協調日方投入搜救，據知目前已有1名失蹤者家屬於下午抵達熊本，日方計劃出動無人機，擴大搜尋範圍。

李逸洋在臉書（facebook）表示，「身為駐日代表，我在消息傳出後的第一時間指示駐福岡辦事處長陳銘俊請日方全力搜救。」

他指出，陳銘俊下午2時許表示已抵達阿蘇現場，並奉指示，代表總統賴清德、行政院長卓榮泰及外交部長林佳龍對搜救人員表達感謝。

陳銘俊表示，台灣乘客的家屬下午已抵達熊本市，駐福岡辦事處大致上已對家屬作說明，並代表政府慰問。

根據陳銘俊報告，昨天日本警消合計出動60人搜救，自衛隊也出動直升機救援，從各角度嘗試接近直升機墜落地點。今天日方也出動逾50人搜救，空中至少4架直升機盤旋，並嘗試無人機接近，搜救隊持續努力中。

熊本放送、讀賣新聞報導，這起事故發生於昨天上午11時左右，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機在飛行途中失聯，約5小時後，在阿蘇中岳第一火山口周邊發現嚴重損毀的機體殘骸。

機上共有3人，包括一名64歲的男性飛行員，以及兩名來自台灣的觀光客，分別為41歲男性與36歲女性。

搜救行動昨天入夜後暫停，日本警方與消防單位今天上午重新為搜救行動做準備，並於下午正式重啟行動。

警消約50人於當地時間上午7時30分左右，在靠近火山口的阿蘇山上廣場設置現場指揮所，上午8時派遣約20人先遣隊前往火山口周邊，檢測火山氣體濃度與現場氣象條件，以判斷是否具備搜救條件。

消防單位表示，今天上午的現場火山氣體濃度約為5ppm，在配戴防毒面具的情況下可進行搜救。不過，由於上午受到強風與濃霧影響，一度無法目視確認火山口內的機體，加上火山口壁地形險峻，作業充滿「未知數」。

相關單位強調，將在確保搜救人員安全的前提下，審慎推進行動。隨著下午霧氣逐漸散去，日方計劃出動無人機，進一步擴大搜尋範圍。

阿蘇中岳為構成阿蘇山的「阿蘇五岳」之一，標高1506公尺，屬活火山，火口內環境險惡，搜救難度極高。

負責營運該觀光直升機的「匠航空」表示，失聯直升機於13日完成定期檢查，起飛前檢查未發現異常；該名飛行員擁有36年飛行經驗，為資深機師，已在公司服務約3年。目前事故原因仍待釐清。