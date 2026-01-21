一世紀來首見！傳加拿大兵推美國入侵 包括抗俄、攻打阿富汗部署
加拿大環球郵報引述兩名高階政府官員說法報導，加拿大軍隊已對假設美軍入侵加國的情境模擬戰術回應，包括類似對抗俄羅斯和後來美國率領聯軍攻打阿富汗的兵力部署。
報導指出，這據信是過去一世紀以來，加國武裝部隊首度模擬美軍入侵。加拿大是北大西洋公約組織（NATO）創始成員國，也是美軍空中防禦的夥伴。
模擬戰術目前只停留在概念和理論層次，而非正式的軍事計畫。若是軍事計畫，將是一套按部就班的可行計畫，供軍隊執行任務依循。
環球郵報對透露此訊息的官員指名道姓，這兩名消息來源未獲授權公開討論加國軍事考量，並表示難以想像川普政府會下令入侵加拿大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言