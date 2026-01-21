一世紀來首見！傳加拿大兵推美國入侵 包括抗俄、攻打阿富汗部署

美國總統川普要強取格陵蘭的言行舉止，讓一些媒體用「瘋了的國王」來形容，川普越來越瘋，這是他的談判策略？還是露出他真實的一面？一些觀察家認為他不是在演，而是發自內心的真誠表現。不過川普的另一人格特質是他最終會向現實妥協，看到美債、美元、美股被拋售，甚至激怒了英國和歐洲的極右派支持者，川普可能又縮回去。

2026-01-21 16:56