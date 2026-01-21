一世紀來首見！傳加拿大兵推美國入侵 包括抗俄、攻打阿富汗部署

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
加拿大環球郵報引述兩名高階政府官員說法報導，加拿大軍隊已對假設美軍入侵加國的情境模擬戰術回應，包括類似對抗俄羅斯和後來美國率領聯軍攻打阿富汗的兵力部署。

報導指出，這據信是過去一世紀以來，加國武裝部隊首度模擬美軍入侵。加拿大是北大西洋公約組織（NATO）創始成員國，也是美軍空中防禦的夥伴。

模擬戰術目前只停留在概念和理論層次，而非正式的軍事計畫。若是軍事計畫，將是一套按部就班的可行計畫，供軍隊執行任務依循。

環球郵報對透露此訊息的官員指名道姓，這兩名消息來源未獲授權公開討論加國軍事考量，並表示難以想像川普政府會下令入侵加拿大。

