伊朗全國性示威暫平息 當局鎮壓逾3400死「登山家、小提琴家遭殺害」

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
伊朗因不滿經濟困境而爆發的反政府抗議活動暫時平息。 法新社
伊朗因不滿經濟困境而爆發的反政府抗議活動暫時平息，從在父親懷中失血過多死亡的年輕女子，到試圖拯救朋友而葬送性命的男子等，在鎮壓行動中喪生的死者細節陸續浮現。

這波抗議浪潮是從去年12月底爆發，起初是德黑蘭商家抗議貨幣大幅貶值和經濟衰退，隨後規模與強度急遽擴大，最後演變為全國性示威。伊朗嚴格的通訊管制，拖慢了對抗議期間事件的查證進度。

伊朗有關當局將動亂期間造成的死亡與破壞歸咎於「暴徒」與「恐怖分子」，但尚未公布官方死傷總數。兩個人權團體已證實有超過3400人喪命，部分估計則認為死亡人數高達2萬人。

總部設於挪威的「伊朗人權」（Iran HumanRights）表示，死者大多是年輕男性，但也包括婦女與未成年人。

以下是他們的故事：

● 生技系畢業生

伊朗人權分析並核實的案例顯示，一名親近家屬的消息人士表示，加迪米（Negin Ghadimi）是來自德黑蘭的生物技術工程系畢業生，她性格「開朗」，熱愛繪畫與游泳。

28歲的加迪米是在馬贊德蘭省（Mazandaran）通卡邦市（Tonekabon）一場公共集會上遭槍擊，最後在父親懷裡因失血過多死亡。

消息人士說，在那場集會上，安全部隊發射催淚瓦斯，導致群眾倉皇逃竄。加迪米和她的父親與其他家人走散，她的父親要她先找個安全地方躲避。

伊朗人權報導：「加迪米當時回答：『我們為什麼要回頭？你在害怕什麼？』她往前踏出一步，隨即遭一枚實彈射中。」

加迪米是身體側面中彈，沒有當場死亡，她被抬到附近一棟民宅，但由於街頭持續槍林彈雨，她始終無法順利送醫救治。

● 櫥櫃工匠

親近家屬的消息人士告訴伊朗人權，37歲的抗議人士埃斯坎達普爾（Reza Eskandarpour）經營一家櫥櫃製作工作坊，他是在本月8日在德黑蘭西部參加抗議活動時，為了搶救一名中彈的朋友而喪命。

消息人士說，當時他跟著一群朋友走上街頭，並跟他的家人說，他知道他這次可能回不來了。

埃斯坎達普爾在試圖幫助朋友時，遭躲在附近建築頂樓的槍手連開6槍擊中身亡。埃斯坎達普爾葬於德黑蘭的貝赫什特·扎赫拉（Behesht Zahra）公墓。

消息人士說，公墓現場有數千具遺體，死者家屬高喊反政府口號，並補充說，埃斯坎達普爾家人手機上的葬禮照片遭安全人員刪除。

● 登山者

總部同樣設在挪威的人權團體Hengaw證實，截至19日，至少有33名婦女在抗議活動中喪命，包括一名孕婦與多名幼童的母親。

在拉希特市（Rasht），45歲的貝布迪（SaraBehboodi）遭槍擊身亡。身為登山者，她已攀登過伊朗多座高峰。

伊朗通訊（IranWire）取得的照片顯示，貝布迪站在東亞塞拜然省（East Azerbaijan）有3700公尺高的卡馬爾山（Mount Kamal）頂峰，頭戴鮮黃色帽子並穿上相配的外套，在明亮的陽光下展露笑顏。

伊朗人權表示，位於裏海附近的拉希特市，「一直是抗議活動的主要中心之一」。

● 小提琴家

Hengaw表示，在拉希特市附近的拉希詹（Lahijan），小提琴老師普爾巴巴伊（Sanam Pourbabayi）也遭到殺害。

據報導，在她遇害後流傳的一段影片顯示，普爾巴巴伊與一名吉他手一同演奏，黑色頭巾披在她深色頭髮後方。

伊朗 人權 死亡

