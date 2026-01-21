快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

不顧反對！英准陸在倫敦建「超級大使館」 分析：取捨利弊 著眼經濟利益

中央社／ 台北21日電
英國政府1月20日宣佈通過中國駐英國使館新館舍的規劃審批。使館新址位於倫敦東部，原為英國皇家造幣廠。新華社
英國政府1月20日宣佈通過中國駐英國使館新館舍的規劃審批。使館新址位於倫敦東部，原為英國皇家造幣廠。新華社

英國政府不顧反對批准中國在倫敦興建超級大使館。外媒分析指，英國的決定反映在處理對中關係時的取捨，就是中國既是強大對手，又可能在川普試圖吞併格陵蘭而加關稅之際，可能從中國獲得經濟利益。英國批准建案也為相施凱爾訪中鋪路。

路透社今天的報導形容，英國批准中國在倫敦興建超級大使館，是英國首相施凱爾（Keir Starmer）在賭他能贏得與中國更緊密的貿易關係與投資，但卻冒著惹怒英美兩國政界人士的風險。

報導表示，施凱爾自從2024年上任後，表明重振英國經濟是他的首要任務，他希望與中國建立更緊密的關係，以提振外資投資及改善民眾生活水平，兌現他的競選承諾。

報導表示，目前中國有146名註冊外交人員在英國，僅次於美國。反對批准中國興建超級大使館的人指出，這建案意味著會有更多中國外交人員及更多間諜。

但6名現任及前任英國官員向路透社表示，「大多數有關間諜的擔憂是被誇大或可以控制的」，而且將現在分散於倫敦的不同中國外交設施集中在一起，對於追蹤間諜活動會更容易。

報導表示，施凱爾預期1月將訪問中國，是自2018年來首名英國首相訪中，隨團還有商界人士。據英國及中國官員表示，北京清楚表明，施凱爾訪中的條件是倫敦大使館建案獲批。

BBC今天報導，英國批准中方的建案之際，英國也正等候中國政府批准重建英國駐北京大使館，該建案價值1億英磅（約新台幣42億元）。

英國政府就中國興建超級大使館的決定延遲了數次，報導形容，對英政府來說這個決定是挑戰，英國需與中國建立更緊密關係，又要對中國構成的威脅發出警告，需要在兩者間取得平衡。若英國不批准建案，可能會損害中英關係。

中國提出在倫敦興建超級大使館，規模可能是歐洲境內最大，引發使館恐成為間諜活動和跨境鎮壓巨型基地的疑慮。英國媒體此前披露，據稱未經遮蔽的設計圖，呈現使館建築群地下疑似將有多達208個秘密房間，引發議論。

英國政府20日宣布批准建案，在當地引起強烈反對。使館預定地周邊居民迅速在12小時內募得逾10萬英鎊資金，將透過法院試圖推翻政府的決定。

英國 大使館 施凱爾 倫敦 北京

延伸閱讀

中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

相關新聞

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

判決出爐！槍殺安倍晉三兇手「無期徒刑」

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等...

不顧反對！英准陸在倫敦建「超級大使館」 分析：取捨利弊 著眼經濟利益

英國政府不顧反對批准中國在倫敦興建超級大使館。外媒分析指，英國的決定反映在處理對中關係時的取捨，就是中國既是強大對手，又...

川普將出席達沃斯論壇 蘇黎世機場成航空迷熱點

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）登場，多國領袖及美國總統川普將出席，蘇黎世機場大批專機陸續抵達；中央社現場觀察，機場觀景...

被控協助尹錫悅實施戒嚴 南韓前總理韓悳洙當庭收押「判刑23年」

南韓前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴、在叛亂中扮演關鍵角色，21日遭判處有期徒刑23年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。