日本令和新選組代表山本太郎 健康因素請辭參議員

日本令和新選組代表（黨魁）山本太郎今天以健康因素為由，宣布辭去參議員職務。

日本東京放送電視台（TBS）報導，山本太郎透過網路公開影片，正式表明辭去參議院議員。他在片中說，「我，山本太郎，今天將辭去參議院議員一職。這並不是為了眾議院選舉。簡單來說，我正處於多發性骨髓瘤這種血液癌症的前期狀態。」

山本在影片中表示，自己處於多發性骨髓瘤的前兆階段，為了守護生命，將辭去議員職務，並對無法完成任期表達誠摯歉意。

出身演藝界的山本太郎，於2013年參議院選舉中，以無黨籍身分在東京選區首次當選。2019年創立令和新選組後，這個黨在歷次國政選舉中逐步擴大勢力，目前在國會擁有14名議員。

山本太郎表示，未來將大幅減少工作量，但仍會繼續擔任令和新選組代表，並參與黨的重要決策。