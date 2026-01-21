快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

被控協助尹錫悅實施戒嚴 南韓前總理韓悳洙當庭收押「判刑23年」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓前國務總理韓悳洙（中）21日抵達首爾中央地方法院。法新社
南韓前國務總理韓悳洙（中）21日抵達首爾中央地方法院。法新社

南韓前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴、在叛亂中扮演關鍵角色，21日遭判處有期徒刑23年。

韓聯社報導，首爾中央地方法院21日在首份確認2024年12月3日頒布戒嚴構成叛亂的判決中，做出了這項裁定。獨立檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk）團隊原先以協助叛亂主謀、在叛亂中扮演關鍵角色及偽證等罪名起訴韓悳洙，並求處15年有期徒刑。

南韓中央日報報導，法院認定，宣布戒嚴並發布緊急命令已構成叛亂，意味著韓德洙在此叛亂中扮演關鍵角色，因為他既未在尹錫悅宣布戒嚴前召開的國務會議上表示反對，也未阻止該會議以正式形式舉行。

法院指出：「若韓德洙履行其職責，這場叛亂本可避免。」並稱他還接受時任行政安全部長李祥敏提出、切斷媒體機構電力與供水的提議。韓悳洙於宣判後被當庭收押。

尹錫悅 南韓

延伸閱讀

晚輩為他出頭開槍殺人被判18年 共同持有槍彈也難卸責判刑4年

查無人機飛入北韓事件 南韓搜索3嫌住處辦公室

南韓AI競賽催生開源模型 外界形容為「魷魚遊戲」翻版

南韓前總統尹錫悅面臨死刑要求 戒嚴是否屬內亂成判決焦點

相關新聞

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

判決出爐！槍殺安倍晉三兇手「無期徒刑」

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等...

川普將出席達沃斯論壇 蘇黎世機場成航空迷熱點

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）登場，多國領袖及美國總統川普將出席，蘇黎世機場大批專機陸續抵達；中央社現場觀察，機場觀景...

被控協助尹錫悅實施戒嚴 南韓前總理韓悳洙當庭收押「判刑23年」

南韓前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴、在叛亂中扮演關鍵角色，21日遭判處有期徒刑23年。

德拒服兵役大增72% Z世代上街：寧願被俄占領也不打仗

烏克蘭戰爭爆發後，德國一直在考慮恢復義務役制。新兵役法在今年1月上路，年滿18歲青年將收到聯邦國防軍寄發的服役意願調查信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。