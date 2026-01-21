被控協助尹錫悅實施戒嚴 南韓前總理韓悳洙當庭收押「判刑23年」
南韓前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴、在叛亂中扮演關鍵角色，21日遭判處有期徒刑23年。
韓聯社報導，首爾中央地方法院21日在首份確認2024年12月3日頒布戒嚴構成叛亂的判決中，做出了這項裁定。獨立檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk）團隊原先以協助叛亂主謀、在叛亂中扮演關鍵角色及偽證等罪名起訴韓悳洙，並求處15年有期徒刑。
南韓中央日報報導，法院認定，宣布戒嚴並發布緊急命令已構成叛亂，意味著韓德洙在此叛亂中扮演關鍵角色，因為他既未在尹錫悅宣布戒嚴前召開的國務會議上表示反對，也未阻止該會議以正式形式舉行。
法院指出：「若韓德洙履行其職責，這場叛亂本可避免。」並稱他還接受時任行政安全部長李祥敏提出、切斷媒體機構電力與供水的提議。韓悳洙於宣判後被當庭收押。
