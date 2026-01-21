快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

日相高市早苗重申強化安保 提及中共環台軍演、經濟脅迫

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本首相高市早苗日前在記者會上提到國際情勢日益嚴峻。 新華社
日本首相高市早苗日前在記者會上提到國際情勢日益嚴峻。 新華社

日本媒體報導，日本首相高市早苗日前在記者會上提到國際情勢日益嚴峻，指出中國在台灣周邊軍事演習，並以「經濟脅迫」方式迫使他國屈服，日本將從根本上加強安保政策。

高市本月19日宣布將於23日解散眾議院，並以本月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾議院大選。

「讀賣新聞」報導，高市當天在記者會上闡述解散眾議院的決策過程及政策主張。

在外交與安全保障方面，高市表示，若缺乏國民支持，就無法推動強而有力的外交與安全政策。

她說：「國際情勢日益嚴峻。中國軍隊在台灣周邊舉行軍事演習。我們也看到有人試圖將全球高度依賴、廣泛用於民生的供應鏈上游物資納入掌控，以經濟手段迫使其他國家屈服於自身主張。我國提倡『自由開放的印度太平洋』已有10年，今後將持續深化發展這個願景。」

高市說：「我們將以日美同盟為基軸，進一步強化日美韓、日美菲、日美澳、日義英以及與全球南方國家的合作。」

高市也提到日本將從根本上加強安保政策，「我們將提前修訂『國家安全保障戰略』、『國家防衛戰略』及『防衛力整備計畫』安保3文件」，包括進一步加強嚇阻、穩步應對網路、太空和電磁波等新領域、強化防衛產業技術的基礎、改善自衛隊的待遇等。

高市表示：「自己的國家要靠自己的雙手守護。對於沒有這份覺悟的國家，誰也不會伸出援手。」

高市還說：「我們將提升國家情報分析能力，防患於未然，並建立戰略性維護國家利益的體系。」具體措施包括設立國家情報局、對日外國投資委員會，以及制定情報與反間諜相關法律，這些都刻不容緩。

日本 眾議院 高市早苗 軍演 北京

延伸閱讀

星展：第1季美元具戰術性升值空間 但長期看貶美元的觀點仍將持續

綠委發言撤人形立牌 籲藍白倒閣或罷免

賴清德引憲判拒來立法院 王鴻薇轟：自己當起大法官

綠嗆在野不敢倒閣重選 羅智強：賴總統敢辭職改選嗎？

相關新聞

一世紀來首見！傳加拿大兵推美國入侵 包括抗俄、攻打阿富汗部署

加拿大環球郵報引述兩名高階政府官員說法報導，加拿大軍隊已對假設美軍入侵加國的情境模擬戰術回應，包括類似對抗俄羅斯和後來美...

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

「瘋狂國王」川普欲強取格陵蘭 連歐洲極右派也被激怒

美國總統川普要強取格陵蘭的言行舉止，讓一些媒體用「瘋了的國王」來形容，川普越來越瘋，這是他的談判策略？還是露出他真實的一面？一些觀察家認為他不是在演，而是發自內心的真誠表現。不過川普的另一人格特質是他最終會向現實妥協，看到美債、美元、美股被拋售，甚至激怒了英國和歐洲的極右派支持者，川普可能又縮回去。

日相高市早苗重申強化安保 提及中共環台軍演、經濟脅迫

日本媒體報導，日本首相高市早苗日前在記者會上提到國際情勢日益嚴峻，指出中國在台灣周邊軍事演習，並以「經濟脅迫」方式迫使他...

不顧反對！英准陸在倫敦建「超級大使館」 分析：取捨利弊 著眼經濟利益

英國政府不顧反對批准中國在倫敦興建超級大使館。外媒分析指，英國的決定反映在處理對中關係時的取捨，就是中國既是強大對手，又...

川普將出席達沃斯論壇 蘇黎世機場成航空迷熱點

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）登場，多國領袖及美國總統川普將出席，蘇黎世機場大批專機陸續抵達；中央社現場觀察，機場觀景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。