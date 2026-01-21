快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

菲副總統杜特蒂再遭指控貪污 外界關注彈劾是否重啟

中央社／ 馬尼拉21日專電

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天遭一名前參議員與公民團體控告「掠奪公款」及「貪污」等罪名。分析人士推測，相關控告可能成為新一波彈劾杜特蒂行動的依據之一。

菲律賓前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）在社群平台臉書發文表示，他於上午聯同公民團體「沉默多數」（The Silent Majority），針對杜特蒂向監察專員辦公室提出掠奪公款與貪污控告，要求她為涉嫌瀆職行為承擔責任。

根據訴狀內容，杜特蒂在擔任副總統、教育部長以及納卯市（Davao）市長期間，涉嫌「掠奪」約33.5億披索（約新台幣17.86億元）的機密經費。其他指控還包括教育部電腦採購與教室興建工程涉弊、涉嫌收受毒梟賄賂，以及曾公開威脅行刺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等。

截至發稿時，杜特蒂陣營尚未對新的控告行動作回應。

早在前年，多個民團即以貪污、背叛公眾信任等罪名，先後針對杜特蒂提出3份訴狀，要求眾議院發動彈劾。眾議院於去年2月表決通過彈劾案，但後續程序在參議院受阻，菲律賓最高法院於去年7月援引「一年規則」，判定彈劾程序違憲。

「一年規則」是指民眾或團體不得在一年內對同一名官員發動一件以上的彈劾程序。

隨著一年期限即將屆滿，外界預期今年2月將再有人發起的彈劾杜特蒂的嘗試。有評論人士在廣播節目中分析，特立尼斯與「沉默多數」提出的貪污控告，可能會成為重新推動彈劾程序的依據之一。

菲律賓預計於2028年舉行總統大選。分析人士認為，新一輪控告將使杜特蒂是否涉貪的議題持續留在公眾視線。

根據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2025年12月公布的民調，56%民眾滿意杜特蒂的施政表現，34%民眾滿意小馬可仕的施政表現；另一個民調機構「社會氣象站」（SWS）大約同時公布的調查則顯示，民眾對杜特蒂的淨信任值為+31，小馬可仕則為-3。

杜特蒂 小馬可仕 菲律賓

延伸閱讀

赴菲國宿霧做愛情詐騙！刑事局跨國聯手破獲機房 17台人返台受審

以南韓彈劾朴槿惠、尹錫悅為例 黃國昌盼尋14名良心綠委入列

賴清德引憲判拒來立法院 王鴻薇轟：自己當起大法官

彈劾賴總統 黃國昌援引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

相關新聞

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

判決出爐！槍殺安倍晉三兇手「無期徒刑」

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等...

川普將出席達沃斯論壇 蘇黎世機場成航空迷熱點

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）登場，多國領袖及美國總統川普將出席，蘇黎世機場大批專機陸續抵達；中央社現場觀察，機場觀景...

被控協助尹錫悅實施戒嚴 南韓前總理韓悳洙當庭收押「判刑23年」

南韓前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴、在叛亂中扮演關鍵角色，21日遭判處有期徒刑23年。

德拒服兵役大增72% Z世代上街：寧願被俄占領也不打仗

烏克蘭戰爭爆發後，德國一直在考慮恢復義務役制。新兵役法在今年1月上路，年滿18歲青年將收到聯邦國防軍寄發的服役意願調查信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。