艾爾段與川普熱線 稱敘利亞加薩情勢會談順利

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

土耳其總統辦公室今天表示，總統艾爾段與美國總統川普就敘利亞及加薩局勢通話。與此同時，由土耳其支持的敘利亞政府在與美國結盟的庫德族部隊發生數日衝突後，宣布停火。

敘利亞政府本週拿下東北部大片領土，並給予以庫德族為首的「敘利亞民主力量」（SDF）4天時間，要求對方同意併入中央政府。

路透社報導，敘利亞民主力量的主要盟友美國發布聲明指出，在敘利亞新政府出現後，與敘利亞民主力量的夥伴關係性質已經改變，敦促該組織接受整合。

土耳其總統府在聲明中指出：「通話期間，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）總統表明土耳其正密切關注敘利亞的發展，敘利亞的統一、和諧與領土完整對土耳其至關重要。」

聲明補充說，艾爾段和川普也討論了與伊斯蘭國（Islamic State）的戰鬥，以及「伊斯蘭國囚犯在敘利亞監獄中的狀況」。

土耳其將敘利亞民主力量視為恐怖組織，與非法的「庫德工人黨」（PKK）有掛勾。庫德工人黨在過去40年間持續對土耳其發動叛亂。

安卡拉當局一直與庫德工人黨就和平進程交涉，稱這個武裝團體及相關分支必須解散，並解除武裝。

艾爾段的辦公室今天表示：「我國總統表示，一個各方面都在發展、擺脫恐怖主義並處於和平狀態的敘利亞，將有助於區域穩定。」

聲明指出，兩位總統也討論了加薩局勢發展，並補充說，艾爾段告訴川普，土耳其將繼續與北大西洋公約組織（NATO）盟友美國協調合作，以實現當地的和平。

聲明還提到，艾爾段感謝川普邀請他加入「和平理事會」（Board of Peace）。

川普今天稍早曾表示，他與艾爾段進行了「非常良好的通話」，但未詳細說明。在此之前，他曾在記者會上表示，這次的討論將會「非常重要」。

