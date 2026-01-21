美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失

美國總統川普今天再次警告，若伊朗真的成功暗殺美國領袖，那麼伊朗將會「從這個世界上被抺掉」。

法新社報導，在一場劍拔弩張的口語交鋒中，美國與伊朗相互警告，若自己國家元首遭到暗殺，將不惜大動干戈。

川普（Donald Trump）今天在接受美國新聞頻道News Nation專訪時，被問到伊朗電視台14日所發出的暗殺川普訊息，他回答表示：「我已經非常明確指示：只要有任何事發生，他們（伊朗）將會從地球上被抹掉。」

對於伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）也可能面臨美國威脅一事；伊朗將領謝卡爾奇（AbolfazlShekarchi）在官媒上表示：「川普自己知道，如果有那麼一隻侵略的手伸向我們領袖，我們不只會砍斷那隻手，還會讓他們的世界陷入火海，令他們在中東地區無所遁逃，這絕非說說而已。」

伊朗電視台14日播出，川普在2024年於賓州巴特勒市（Butler）造勢時險遭槍殺的畫面，並附上文字旁白說：「這次子彈不會飛偏」。