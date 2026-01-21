韓國總理金民錫將訪美會范斯 談核潛艦與半導體關稅

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國總理辦公室今天指出，國務總理金民錫（Kim Min-seok）將於本月22日至26日前往美國訪問，造訪華盛頓與紐約，預計將討論核潛艦與半導體關稅等議題。

「朝鮮日報」報導，總理辦公室表示，金民錫此行將與美國政府高層官員會談，出席美國聯邦眾議院議員圓桌會議，並參加與韓裔美國僑胞的交流活動。

據悉，韓國政府正協調在此行期間，安排金民錫與美國副總統范斯（JD Vance）會面。

金民錫預計就韓國總統李在明與美國總統川普去年達成協議內容的共同說明資料（Joint Fact Sheet）執行情形，與美國政府展開後續討論。

據報，討論重點將包括國防相關議題，諸如韓國建造核動力潛艦、擴大鈾濃縮權限，以及核燃料再處理等，另外也將觸及美國對半導體課徵的關稅問題。

這是韓國總理第四次單獨訪問美國討論雙邊議題，也是1985年前總理盧信永訪美以來，睽違41年的首例。

