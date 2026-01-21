韓國總理金民錫將訪美會范斯 談核潛艦與半導體關稅
韓國總理辦公室今天指出，國務總理金民錫（Kim Min-seok）將於本月22日至26日前往美國訪問，造訪華盛頓與紐約，預計將討論核潛艦與半導體關稅等議題。
「朝鮮日報」報導，總理辦公室表示，金民錫此行將與美國政府高層官員會談，出席美國聯邦眾議院議員圓桌會議，並參加與韓裔美國僑胞的交流活動。
據悉，韓國政府正協調在此行期間，安排金民錫與美國副總統范斯（JD Vance）會面。
金民錫預計就韓國總統李在明與美國總統川普去年達成協議內容的共同說明資料（Joint Fact Sheet）執行情形，與美國政府展開後續討論。
據報，討論重點將包括國防相關議題，諸如韓國建造核動力潛艦、擴大鈾濃縮權限，以及核燃料再處理等，另外也將觸及美國對半導體課徵的關稅問題。
這是韓國總理第四次單獨訪問美國討論雙邊議題，也是1985年前總理盧信永訪美以來，睽違41年的首例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言