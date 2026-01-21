快訊

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

安倍晉三槍擊案判決：日本法院判決兇手山上徹也「無期徒刑」

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤，當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損。圖/擷自TKUofficial在YT的影音
日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤，當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損。圖/擷自TKUofficial在YT的影音

日媒報導，日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設立指揮中心，但濃霧與低溫嚴寒使搜救受阻，阿蘇市清晨最低氣溫一度降至攝氏零下4.2度，出現降雪，搜救單位正審慎評估救援方案。

事故直升機20日上午起飛後不久失聯，警消當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，並因天色昏暗暫停搜索。

熊本警消21日上午7時30分在現場附近設置指揮中心，派出先遣隊登山掌握火山氣體濃度等現場條件，再評估是否重啟搜救。

讀賣新聞指出，當局動員約50名警察與消防人員；熊本日日新聞引述指揮本部說法稱，約20人繞行火口周邊，確認能否靠近殘骸。

現場天候持續惡劣，山上不時降雪且濃霧籠罩。富士新聞網引述阿蘇消防本部中部消防署長矢野和彥表示，濃霧嚴重、能見度大幅下降，原本評估可出動無人機協助搜索，但在目前條件下「非常困難」。

熊本日日新聞報導，熊本縣21日清晨受強烈寒氣影響降溫，截止21日上午8時最低氣溫達攝氏零下4.2度。熊本地方氣象台指出，受強烈冬季型氣壓配置影響，強烈寒氣流入，嚴寒預料將持續至25日左右，山區可能出現積雪。另據熊本朝日放送，日本運輸安全委員會已派出2名事故調查官前往現場。

熊本 阿蘇火山 日本 無人機 直升機

延伸閱讀

阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救

熊本直升機失事 李逸洋：卓揆深夜指示請日方全力搜救

星宇開闢台中、熊本航線

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

相關新聞

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設...

判決出爐！槍殺安倍晉三兇手「無期徒刑」

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等...

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外，包括駕駛和兩名台灣乘客共3人失蹤，日方持續搜救中。熊本台灣同鄉會副會長賴建豪在...

馬克宏戴太陽眼鏡在達沃斯登台 網友毒舌調侃「又被老婆打？」

瑞士達沃斯世界經濟論壇向來是權貴雲集、政策術語滿天飛、嚴肅小組討論主宰目光的場合，法國總統馬克宏20日卻因一副反光飛行員...

戰後罕見大案！刺殺前日相安倍凶手山上徹也被判無期徒刑

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市為參議院選舉助選時遭槍擊身亡，檢方以殺人及違反《槍刀法》等罪名起訴兇嫌山上徹也。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。