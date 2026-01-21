聽新聞
戰後罕見大案！刺殺前日相安倍凶手山上徹也被判無期徒刑
日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市為參議院選舉助選時遭槍擊身亡，檢方以殺人及違反《槍刀法》等罪名起訴兇嫌山上徹也。奈良地方法院21日宣判，判處山上無期徒刑。
關西電視台報導，山上在法庭上低頭聆聽判決宣告。儘管從旁聽席無法清楚看見其表情，但可見他不時左右輕微晃動頸部與頭部，嘴角緊繃，神情顯得僵硬。
共同社指出，山上在公開審理中已承認殺人罪的起訴事實。檢方認為，該案屬於「戰後史無前例的犯罪」，因此求處無期徒刑；辯方則主張，被告為宗教相關虐待的受害者，即便判處最重刑度，也應將刑期限制在20年以內。
