快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國智庫「外交關係協會」發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險。圖／擷自CFR官網
美國智庫「外交關係協會」發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險。圖／擷自CFR官網

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等，對美國利益的影響為高等。報告首度提出預防建議，超過30位專家呼籲美國發揮自身影響力是介入緩解兩岸的最佳機會。另外，日本與中國因「台灣有事」說法轉趨緊張也成專家的關切焦點。

CFR預防行動中心去年12月發表最新年度報告，就30個潛在衝突事件，分析未來12個月發生的可能性與對美國利益的影響，調查分送1萬5000名美國政府官員與外交政策學者專家，有620人回覆；由336名專家評估可介入的機會，並分為兩類：一是美國發揮自身影響力緩解局勢；二是美國合作其他國家及國際機構促進和平。

這份「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告在2025年11月進行，結果顯示，有10個事件被歸類為第一級風險，包括台海危機

報告指出，中國加強對台灣的軍事和經濟施壓，導致嚴重的兩岸危機，恐牽動美國及區域內其他國家捲入衝突。

報告提到，大國戰爭風險持續升高，台海危機與俄羅斯—北約衝突均被評估在2026年發生的可能性皆為中等，且因可能把美國拖入與中國或俄羅斯的直接軍事衝突而被評為高影響，至於南海衝突雖具類似外溢風險，但2026年發生可能性被評為低等。

對此，有31位專家強調，台海危機需要美國發揮自身影響力緩解。

第一級風險中，發生可能性高、對美國利益影響高的衝突有5件：以色列與巴勒斯坦在約旦河西岸的衝突、加薩因哈瑪斯與以色列安全部隊衝突增加再爆戰爭、俄烏戰爭升級、美國升高對跨國犯罪集團的打擊、美國政治暴力。

除本次調查列出的30個潛在危機外，受訪專家也另點名多項值得關注的衝突風險，包括中國與俄羅斯在北極擴大軍事活動，恐引發牽涉美國或其他北約盟國的武裝對抗；中日因釣魚台列嶼主權與台灣地位等爭端推波助瀾下，升高東海爆發武裝衝突的風險。

美國 衝突 風險 台海

延伸閱讀

川普「格陵蘭威脅」拖累美債重挫 分析師不擔心後續：美歐都將退讓

蘇東坡《寒食帖》裡有茄子？跟著專家輕鬆解密故宮文物

美俄特使達沃斯會面 稱烏克蘭和平會談具建設性

川普：若紐松當總統 美國很快變委內瑞拉

相關新聞

美智庫連9年評台海危機第一級風險！對美利益影響高 專家首度提建議

美國智庫「外交關係協會」（CFR）發表2026年衝突風險評估，連續第9年將台海危機列為第一級風險，爆發衝突的可能性為中等...

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外，包括駕駛和兩名台灣乘客共3人失蹤，日方持續搜救中。熊本台灣同鄉會副會長賴建豪在...

西班牙鐵路三天內再傳事故 通勤列車夜撞倒塌護牆脫軌現場畫面曝光

西班牙南部兩天前才剛發生一起兩輛高鐵列車脫軌相撞的致命事故，造成至少42人死亡；巴塞隆納附近一列通勤列車20日晚間又傳出...

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀...

與聯合國打對台？川普設和平理事會 生殺大權一把抓

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十九日起舉行為期五天年會，由美國總統川普領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於廿一日發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。