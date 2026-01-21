快訊

阿蘇火山直升機失事 熊本台灣同鄉會曝失蹤者家屬已聯繫上趕往中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機昨天失聯，圖為熊本縣搜救直升機在阿蘇火山搜索。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機昨天失聯，圖為熊本縣搜救直升機在阿蘇火山搜索。美聯社

日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外，包括駕駛和兩名台灣乘客共3人失蹤，日方持續搜救中。熊本台灣同鄉會副會長賴建豪在Threads發文，若失蹤者親友需要當地協助，會盡量幫忙。他稍早再發文，失蹤者的家屬已經與他和福岡辦事處聯繫上了，家屬正在往熊本的路上。

賴建豪昨天下午在Threads發布訊息，如果阿蘇觀光直升機失蹤者的家屬或是朋友需要當地的協助，他們盡量幫忙。他今天上午表示，感謝台灣朋友一起推播這則訊息，失蹤者的家屬已經跟他還有福岡辦事處聯繫上了，家屬正在往熊本的路上，「我們會跟福岡辦事處一起協助家屬了解狀況，謝謝大家」。

他表示，他在熊本10年，是第3次遇到台灣人在熊本的山難，希望這次也能平安度過。人飢己飢，人溺己溺。熊本的日本人全力在現場搜救，「我們沒有裝備無法上山，後勤待機。希望會有好消息」。

