查無人機飛入北韓事件 南韓搜索3嫌住處辦公室
南韓警方表示，調查人員今天突擊搜索3名民間人士的辦公室與住處，原因是他們涉嫌派遣無人機飛入北韓。
法新社報導，平壤本月稍早指控首爾派出一架無人機飛入邊境城市開城（Kaesong），並公布聲稱是其擊落的一架無人機的殘骸照片。
南韓否認軍方或政府參與這項行動，但暗指可能是民間人士所為，並誓言如果屬實，將懲罰涉案人士。
韓國警察廳發布簡短聲明表示：「軍警聯合調查小組正針對無人機事件，對3名民間嫌疑人的住處與辦公室執行搜索與扣押令。」調查人士誓言將「徹查，且不排除所有可能性」。
一名坦承發動這次滲透行動的男子表示，他之所以這麼做，是為了偵測北韓平山（Pyongsan）鈾加工廠的輻射數值。
這名男子姓吳，他最近接受Channel A頻道訪問時說：「我派出無人機，是為了測量那座鈾加工廠周圍的輻射與重金屬汙染情況。」
南韓總統李在明譴責疑似由民間人士主導的無人機行動，稱這是「挑起戰爭的行為」。
他昨天說：「這相當於向北韓開了一槍。」他又說：「我們必須嚴懲為此負責的人，杜絕類似情況重演。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言