紐時：美軍委內瑞拉任務 川普授權中情局臥底

中央社／ 紐約20日專電

「紐約時報」引述多名不具名知情人士與官員的說法報導，中央情報局秘密小組與臥底人員參與月初逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛的軍事行動，總統川普參與計畫並授權派遣特務，拉美是中情局工作的新焦點。

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦3日在首都卡拉卡斯（Caracas）．被美國特種部隊逮捕送至紐約監禁並出庭。

紐約時報（New York Times）報導，一名美國資深官員雖不願說明委內瑞拉特別行動內情，但指臥底人員向美軍行動提供即時支援。

報導同時引述數名聽取簡報不具名人士的說法，中央情報局（CIA）秘密小組在委內瑞拉進行破壞任務，協助美軍特種部隊安全進入委國逮捕馬杜洛。

數名官員表示，這項機密任務象徵美國情報機構與部隊緊密合作，也反應情報機關在拉丁美洲新的工作焦點，以及海外情蒐與臥底行動的方向。

官員強調，美國情報機構態度更積極並聚焦拉美，這是必須承擔及達成的任務。中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）早前在國會進行閉門簡報，熟悉簡報人士指出，雷克里夫在會中說，上任之後，拉美情蒐工作量大約提高51%，人力持續投入共增加61%。

官員指出，相關報告中的動員數字與吸收情資人員仍屬機密。由於報導涉及敏感內容，紐時文章訪談官員皆為匿名。中情局拒絕回應報導。

一名資深官員雖不願確認委內瑞拉特別行動的內情，但表示（逮捕馬杜洛）任務期間，特別小組提供援助，並多月跟監，接應人員持續回報馬杜洛的動向。執行逮捕任務當時與前後期間，同時向部隊指揮官提供地面即時狀況等情報。

總統川普（Donald Trump）參與任務計劃，並授權中情局安排臥底，行動前10天，中情局據報在委國黑幫毒品裝船時，於碼頭執行打擊任務。

報導寫道，美國在委內瑞拉安排臥底，外界已經看見這是情報工作採取更積極作為的明顯例子。美國與委內瑞拉沒有邦交，使館也已關閉，間諜無法如同大部分海外行動時，擁有外交身份的保護。

