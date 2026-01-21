控管委國石油流向 美軍加勒比海再扣押油輪

美軍南方司令部今天表示，他們在加勒比海扣押1艘與委內瑞拉有關聯的油輪。這是美國總統川普約1個月前展開「委國石油流向控管行動」以來，軍方第7次展開這類扣押行動。

綜合路透社和美聯社報導，美軍南方司令部（U.S.Southern Command）發布聲明表示，軍方已扣押薩吉塔號（Motor Vessel Sagitta）油輪，行動期間「順利且無發生意外」。

聲明指出：「又有油輪無視總統川普對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施，此次行動展現了我方決心，確保離開委內瑞拉的石油，皆經過正當且合法的安排。」

薩吉塔號油輪懸掛賴比瑞亞國旗，註冊資料顯示由一家香港公司擁有及管理。該船上一次回報位置是在兩個多月前離開北歐波羅的海時。

這艘油輪先前已遭美國財政部列為制裁對象，主因與俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭相關。

川普把委內瑞拉當作他拉美外交政策重點，最初目標是迫使委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，但在無法找出外交解決方案後，川普本月3日下令美軍搭機進入該國，在黑夜掩護下逮捕馬杜洛夫婦。

1月3日行動過後，川普政府積極掌控委內瑞拉石油產品的生產、煉製與全球分銷。川普政府官員明確表示，他們視扣押油輪為籌措資金、重建委內瑞拉疲弱石油產業及振興經濟的一種方式。

近兩週前，川普與石油業者高層會談，討論投資1000億美元修復升級委內瑞拉石油生產與分銷的目標。當時他表示，美國預計將出售至少3000萬至5000萬桶委內瑞拉原油；川普更直言，美國計畫長期掌控委國石油資源。

川普今天在白宮向媒體表示，美方已經從委內瑞拉帶走5000萬桶原油。他說：「我們還有數百萬桶油，將在公開市場上出售。我們正在大幅壓低全球油價。」

過去遭攔截的船隻有些是受到美國制裁，有些則是隸屬隱瞞來源地的「影子船隊」，藉此運送來自伊朗、俄羅斯或委內瑞拉等受制裁國的石油。

第一艘油輪於去年12月10日在委內瑞拉外海被扣押。其餘大多數油輪也在該國鄰近水域遭扣押，唯一例外是「貝拉一號」（Bella 1），是在北大西洋被攔下。

貝拉一號號當時正橫越大西洋，接近加勒比海，12月15日突然調頭北上朝歐洲駛去，最終於1月7日遭美方扣押。