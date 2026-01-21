奈及利亞教堂逾百人遭綁 警方改口承認展開救援

快訊

中央社／ 奈及利亞卡杜納20日綜合外電報導

奈及利亞北部卡杜納州18日發生多間教堂綁架事件，百多名參加禮拜的基督徒遭武裝分子強行擄走。但警方最初否認事件發生，今天則改口承認確有此事，正展開救援。

根據基督教高階神職人員與當地村長在19日告訴法新社說，事件在18日發生，有超過160人被從多間教堂中擄走。而一份為聯合國準備的報告也指出，有逾100人在數間教堂中遭到綁架。

但卡杜納州（Kaduna State）警察局長拉比烏（Muhammad Rabiu）及兩名高層官員最初均稱，未曾發現有任何綁架跡象，有關通報「完全不實」。

但到了今天晚間，奈及利亞國家警察發言人杭德因（Benjamin Hundeyin）發表聲明坦承，確實發生了「綁架事件」，警方已展開行動，目前的重點是「找出被綁人質的所在位置，並將他們救出來」。

在奈及利亞，被稱為「土匪」的幫派經常進行大規模綁架以索取贖金，並洗劫村莊，主要集中在這個非洲人口最多國家的北部和中部地區。

奈及利亞南部以基督徒為主、北部以穆斯林為主，國內衝突多，專家表示，這些衝突往往是不分宗教，基督徒與穆斯林都是受害者。

