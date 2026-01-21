【即時短評】從卡尼訪北京到英國放行使館 西方對中避險策略成形

乍看之下，加拿大總理卡尼訪問中國，與英國首相施凱爾批准中國在倫敦興建歐洲最大使館，似乎只是各自因內政與經濟壓力所做的權宜選擇。但若將這些動作放在同一時間軸上觀察，便不難發現，西方國家對中國的政策正在出現一種不再高舉價值對抗、卻也未回到全面接納的中間路線。這不是對中國態度的逆轉，而是一種帶有高度防備意識的「避險接觸」，在安全疑慮與經濟現實之間尋找最低風險的交集。

以英國為例，施凱爾政府批准中國在倫敦市中心興建大型使館，明知此舉將引發間諜與滲透疑慮，仍選擇放行。路透引述多名英國現任與前官員指出，相關風險「被誇大或可控」，甚至認為集中使館據點，反而比中國分散在倫敦各處的外交設施更容易監控。這種說法本身就透露出一種思維轉變：英國並非否認中國從事情報活動的可能性，而是判斷這類活動無論是否批准使館，都已經存在，差別只在於是否能被納入既有的安全管理體系之中。

從前保守黨安全事務官員到美國國會議員，皆公開警告這座新使館可能成為「敵對行動基地」。然而，施凱爾政府仍選擇站在安全官僚與經濟官僚的判斷一側，顯示決策重心正在從「是否存在風險」轉向「是否能承擔並管理風險」。主管國內情報的軍情五處（MI5）已表示，將把敏感光纖移往距離使館較遠的地方，以策安全。

路透的分析特別點出，英國此時面臨的現實困境，是經濟復甦乏力、投資不足，以及來自美國的不確定性上升。在美國威脅加徵關稅、甚至對格陵蘭問題釋出強硬訊號的背景下，中國被視為一個「雖不理想，但現實存在」的經濟選項。施凱爾希望透過改善對中關係，吸引投資、提振成長，這使得英國對中國的政策不再以全面圍堵為主軸，而是試圖在有限合作中降低經濟風險。

加拿大總理卡尼訪中，同樣可以放在這個框架下理解。這並非渥太華對中國立場的根本轉向，而是試圖修補在前幾年急劇惡化的經貿與外交關係，以避免在美中對峙升高之際，讓加拿大承擔過高的外溢成本。

將這些案例並列，可以看出一個共同邏輯：這些西方國家並非「轉向中國」，而是對「過度依賴單一安全與經濟支柱」的風險進行調整。當美國政策變得更不可預測，盟友自然開始為自身預留更多選項。這種作法不意味著價值立場的鬆動，而是承認地緣政治已進入高波動時期，國家必須為最壞情境預作準備。