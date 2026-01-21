阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救
日本熊本縣阿蘇市昨天上午發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛，安危狀況仍待確認。對此，熊本縣知事木村敬今天表示，對事故感到十分痛心。
駐福岡辦事處處長陳銘俊表示，事故後，行政院長卓榮泰指示駐日代表李逸洋，請求日方務必全力搜救，熊本縣知事木村敬立即回應，正在竭盡全力給予幫助。
木村敬今天也錄製一段影片，他在片中先以中文自我介紹，並表示「對於從台灣前來熊本縣的旅客於昨天捲入阿蘇直升機事故一事，我們深感痛心。就在上週，我才剛訪問台灣，再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」
他表示，「今天自黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言