快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本直升機失事 李逸洋：卓揆深夜指示請日方全力搜救

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社

日本熊本觀光直升機失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員安危待確認。駐日代表李逸洋透過臉書說明事發後與日方交涉及處理狀況，稱深夜接獲行政院長卓榮泰指示請日方全力搜救，日方今上午成立搜救小組，持續救援中。

李逸洋表示，昨天一架載有2位台灣乘客及飛行員的觀光直升機在阿蘇火山中岳火山口附近失聯的消息傳出後，駐日代表處與國人都相當關心；駐福岡辦事處處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救；並與家屬聯络上，說明即時情況。

李逸洋指出，陳俊銘在第一時間報告後，他請陳俊銘代表台灣，請求日方全力搜救，駐處將提供家屬一切協助；同時指示駐日代處負責急難救助事務的領務组、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞组協助處理。

李逸洋說，他昨天深夜接獲卓榮泰的指示，請日方全力搜救；陳俊銘聯繫日方後，熊本縣知事木村敬今天上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段視頻，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於一小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。

李逸洋指出，因阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃厚，昨晚無法持續搜救，今天上午7時半（台灣時間6時半）左右，日本警消單位已在現場附近成立搜救小組。

李逸洋 阿蘇火山 熊本 直升機

延伸閱讀

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

找到了！阿蘇觀光直升機失聯 經警方確認發現嚴重毀損機體

相關新聞

西班牙鐵路三天內再傳事故 通勤列車夜撞倒塌護牆脫軌現場畫面曝光

西班牙南部兩天前才剛發生一起兩輛高鐵列車脫軌相撞的致命事故，造成至少42人死亡；巴塞隆納附近一列通勤列車20日晚間又傳出...

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀...

與聯合國打對台？川普設和平理事會 生殺大權一把抓

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十九日起舉行為期五天年會，由美國總統川普領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於廿一日發...

川普要「決定性」打擊伊朗！美軍F-15E戰機抵中東 林肯號航向波斯灣

華爾街日報報導，美國總統川普並未放棄對伊朗採取行動，多次使用「決定性」這樣的字眼要求幕僚提供多種軍事選項。在此背景下，美...

「關稅之王」川普徹底蔑視法律 國會失靈法院能制衡？

美國總統川普第二任期的第一年，以關稅為核心擴張財政與貿易控制權，侵犯原屬國會的關稅等權限，共和黨掌控的國會卻不願得罪川普而被邊緣化。在國會制衡失靈下，司法途徑成為少數防線，多起違憲訴訟正測試法院是否能實質限縮行政權。隨著期中選舉民調起伏，政黨政治與選舉壓力是否轉化為制度反制力量，成為美國憲政未來的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。