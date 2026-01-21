熊本直升機失事 李逸洋：卓揆深夜指示請日方全力搜救

日本熊本觀光直升機失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員安危待確認。駐日代表李逸洋透過臉書說明事發後與日方交涉及處理狀況，稱深夜接獲行政院長卓榮泰指示請日方全力搜救，日方今上午成立搜救小組，持續救援中。

李逸洋表示，昨天一架載有2位台灣乘客及飛行員的觀光直升機在阿蘇火山中岳火山口附近失聯的消息傳出後，駐日代表處與國人都相當關心；駐福岡辦事處處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救；並與家屬聯络上，說明即時情況。

李逸洋指出，陳俊銘在第一時間報告後，他請陳俊銘代表台灣，請求日方全力搜救，駐處將提供家屬一切協助；同時指示駐日代處負責急難救助事務的領務组、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞组協助處理。

李逸洋說，他昨天深夜接獲卓榮泰的指示，請日方全力搜救；陳俊銘聯繫日方後，熊本縣知事木村敬今天上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段視頻，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於一小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。

李逸洋指出，因阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃厚，昨晚無法持續搜救，今天上午7時半（台灣時間6時半）左右，日本警消單位已在現場附近成立搜救小組。