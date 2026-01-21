紐西蘭11月7日大選 民生經濟議題仍最受關注
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，國會大選將於11月7日舉行。
路透社報導，對許多選民來說，經濟仍是他們最關心的議題。紐西蘭過去兩年經濟成長疲軟，房價仍遠低於2021年高峰，失業率則超過5%。去年第3季經濟成長1.1%，政府寄望今年持續進步，安定民心。
現任保守派政府是由中間偏右國家黨（NationalParty）與小黨紐西蘭第一黨 （New Zealand First）和行動黨（ACT）組成的聯合政府，自2023年大選以來執政。
盧克森在宣布選舉日期的記者會上表示：「紐西蘭人民將必須權衡在這個極其動盪且充滿不確定性的世界中，誰最能提供穩定且強而有力的政府，並在負責任的支出下帶來強韌的經濟、更低的稅賦，為大家和所有家庭創造更多機會。」
盧克森曾任航空公司執行長，後來從政出任總理，但過去一年在經濟疲軟的陰影下支持度下滑。
目前民調顯示選情膠著，無論是執政聯盟還是由前總理希金斯（Chris Hipkins）領導的中間偏左工黨（Labour Party），似乎都未能獲得多數支持。
紐西蘭自1996年以來採行混合比例代表制，使得各政黨組成聯合政府成為常態。
紐西蘭國會任期為3年，本屆大選依法最遲須在12月19日舉行。盧克森今天宣布定於11月7日。
