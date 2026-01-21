美俄特使達沃斯會面 稱烏克蘭和平會談具建設性

快訊

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁的特使今天表示，他們在瑞士達沃斯（Davos）就可能終結俄烏戰爭的未來和平協議所舉行的會談，氣氛「非常正面」且「具建設性」。

路透社報導，美國已就結束俄烏戰爭的提案與俄羅斯舉行會談，並分別與基輔及歐洲領袖對話，然而儘管川普一再承諾能達成協議，目前仍未有任何結果。

烏克蘭的歐洲盟友目前正為川普對格陵蘭的威脅而公開爭論，他們擔心美國可能會要求烏克蘭接受在領土方面讓步。

普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）在達沃斯美國館（Davos USA House）與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）會談後表示：「對話是具建設性的，且愈來愈多人理解俄羅斯立場的公平性。」

俄羅斯新聞社（RIA）報導，魏科夫也說：「我們進行了一場非常正面的會談。」

匿名消息人士透露，這次會談持續了兩個小時。

這場協商的利害關係重大，攸關如何結束這場第二次世界大戰以來歐洲最致命的戰爭、烏克蘭的未來、歐洲強權被邊緣化的程度，以及由美國斡旋的和平協議是否能夠持久。

