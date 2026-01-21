中國駐英使館建案遇挑戰 民眾急募逾400萬推司法審查

快訊

中央社／ 倫敦20日專電

英國政府今天宣布核准中國在倫敦興建巨型使館，引發批評聲浪，使館預定地周邊居民迅速在12小時內募得逾10萬英鎊（逾新台幣420萬元），資金將用於透過法院，試圖推翻政府對使館建案的裁決。

中國新使館的選址、規模和空間規劃遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地，原因包括建案預定地鄰近大倫敦地區關鍵地下電纜和電信設施，以及設計圖顯示地面下將有大量用途可疑的房間。

根據英國政府今天發布的裁決書，針對使館建案，不服政府裁決的利害相關方須在6週內，向英國高等法院提出審查申請。

使館預定地周邊有居民反對建案多年，原本即醞釀在政府宣告批准建案後，發動「司法審查」程序，由法院審查行政機關在行使公權力過程中，有無違法、程序不公等情事。根據相關聲明，使館預定地皇家鑄幣廠舊址居民協會將請求法院審查，中央政府是否早已「內定」要對使館建案開綠燈。

為支付司法程序相關費用，居民在GoFundMe平台發起群眾募資活動，最新一波群募目標額為14萬5000英鎊，原本長達數週未能突破3萬5000英鎊，但今天使館建案獲准消息一出，短短不到12小時，即湧入3000多筆、總額超過10萬英鎊的捐款，總金額如今暴增至逼近16萬英鎊，且持續攀升。

曾與居民、維權組織及海外港人等社群偕同舉辦數場反中國使館建案的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）表示，聲譽卓著的土地利用和建案規劃大律師班奈（Charlie Banner KC）男爵將代表皇家鑄幣廠舊址居民協會（RMCRA）發動相關司法程序。IPAC串聯逾40國300多位議員。

居民協會代表奈格特（Mark Nygate）說，居民們深感榮幸，有這麼多遭中共迫害的人士、以及英國全國上下一般民眾，對中國巨型使館預定地周邊居民寄予厚望、大力支持。居民們不會浪費任何一毛錢，將全力確保使館建案在英國堅實的司法體系面前，應聲粉碎。

IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke dePulford）則說，居民群募火速達標，這顯示使館建案有多麼不受歡迎。各界可拭目以待，面對英國難纏的建設規劃法規，世界第二強權是否實力相當。

班奈曾於2024年2月受時任首相之託，檢視司法訴訟對國家重要基礎建設的影響，包括是否對建設推動造成無謂障礙。相關報告已於2024年10月發布。

