2025年脫北者224人 較2024年略為減少
南韓統一部表示，2025年逃往南韓的北韓脫北者共224人，較2024年的236人略為減少。
韓聯社報導，去年脫北者的224人中，女性198人，男性26人。北韓投奔南韓的人數累計達3萬4538人，其中女性2萬4944人，男性9594人。
據分析，與2024年相同，去年脫北者中大部分在離開北韓入境第三國並長期居留之後抵達南韓，從北韓直接南下歸順南韓的人員只有個位數。此外，脫北者中也有外交官等外派人員。
統一部相關人士表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級為地方性流行病的2023年起，脫北者每年都保持在200人左右。考慮到北韓尚未全面開放邊境，且進一步加強對居民的管控力度，預計脫北者人數將在未來一段時間保持當前水準。
